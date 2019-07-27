Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Днем 27 июля там состоялись предварительные и утешительные поединки. А вот в вечерней программе значились полуфинальные и ключевые схватки.