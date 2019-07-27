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Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»

27 июля 2019 19:00
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»-1

Днем 27 июля там состоялись предварительные и утешительные поединки. А вот в вечерней программе значились полуфинальные и ключевые схватки.

Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»-4

Подробности в видеоматериале Екатерины Лихошапко.

Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде

# Греко-римская борьба # Эдмар Абдулаев # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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