«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. 27 июля стартовал второй этап Национальной лиги по баскетболу 3 на 3. Это уже пятый подобный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены соревновались в шести категориях: от начинающих ребят U-12 до элиты. Естественно, на последних тут обращают особое внимание. На недавних Европейских играх в баскетболе 3х3 наша мужская сборная заняла третье место. Неплохой результат, но определенно есть куда расти.

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3: В категории «элита» достаточно приличный уровень, и есть очень серьезные хорошие команды, которые могли бы играть и где-то на международном уровне. В основном я обращаю внимание на элиту. Единственное, для просмотра молодежи – я смотрю уже там по категориям U-16, U-18. Но в данный момент меня больше интересует категория «элита».

Но интересные поединки проходили не только в соревнованиях элиты. Классную игру можно было увидеть даже в турнире ребят U-12. В этой категории, кстати, победу одержала команда из Гомеля Wildcats. Именно этот коллектив, к слову, победил и на первом этапе соревнований.

Алексей Линдеров, представитель команды Gomel Wildcats:

Команды играют в свою силу. Единственное, что очень много младших детей. В прошлом году мы катались по U-12: занимали второе место, четвертое, третье. Получается, за счет наката прошлого года мы уже сейчас приехали. У нас с прошлого года только одна замена.

И уже в этом году мы как по накатанной. Можно сказать, пока выигрываем за явным преимуществом. Возможно, добавятся какие-то команды еще в третьем-четвертом туре. Будем смотреть, будем сражаться.