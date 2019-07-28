«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Новости Беларуси. Барьеры, мешки с тяжелым грузом и колючая проволока. Практически полтысячи любителей экстрима 28 июля проверили свои силы в гонке с препятствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препятствия и для начинающих, и для профи. Например, забег для любителей – это 3 километра и 20 барьеров. С такой дистанцией справляются даже дети, а помощь родителей здесь не исключена. Можно бежать как командой, так и отдельно.

Уникальность гонки в разделении препятствий для мужчин и женщин. Представительницам прекрасного пола повезло больше: задания для них немного упростили.

Андрей Зимацкий, участник экстремальной гонки «Гонар»:

Захотелось проверить себя, свои силы на все, и показать профи, как надо действовать.

Олег Корольков, участник экстремальной гонки «Гонар»:

Конечно, готовились, потому что без подготовки будет очень тяжело. Готовились, бегали периодически. Конечно, не на постоянной основе, но периодически бегали, как-то себя подготавливали.