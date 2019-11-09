Щербакова выиграла золото на этапе Гран-при в Китае. Туктамышева – третья

Новости России. На этапе Гран-при в Китае по фигурному катанию от России выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Золото завоевала Щербакова. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе захватила лидерство, набрав 73,51 балла. Ученицы Алексея Мишина заняли 4 и 5 промежуточные места. Выступление Туктамышевой оценили в 65,57 балла, а выступление Самодуровой – в 63,99 балла. В произвольной программе первой из россиянок на лёд вышла победительница ЧЕ в Минске – Софья Самодурова. Прокат у фигуристки вышел чистым, хотя судьи нашли несколько недокрутов. Россиянка исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, затем – красивый тройной лутц с поднятыми руками. Далее последовали тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Под конец Самодурова выполнила комбо: тройной сальхов – двойной тулуп – тройной риттбергер. За произвольную программу Софья получила 121,30 балла, общий балл составил 185,29 балла. Временно фигуристка занимала второе промежуточное место, но после выступления всех спортсменок переместилась на пятую строчку. Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

Фото: Getty Images

Следующей завораживать публику вышла Елизавета. На фоне юных соперниц в свои 22 года она кажется уже профессионалом с огромным опытом. Что, в общем, не далеко от истины. Начала Туктамышева с каскада тройной аксель – двойной тулуп, следом – одинарный триксель. На тройном лутце ученица Мишина допустила помарку, слегка запнулась на тройном флипе. Далее всё пошло ровно: комбинация из двойного акселя, тройного и двойного тулупов. Затем были тройной лутц в каскаде с двойным акселем. Завершила выступление Елизавета тройным риттбергером. Несмотря на мелки недочёты Туктамышева набрала 143,53 балла за произвольную программу. Общий балл составил 209,10 балла. Елизавета занимала первое промежуточное место. После завершения состязания переместилась на третью строчку. 100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Предпоследней на лёд вышла японка Сатоко Мияхара. Начала девушка с двойного акселя, продолжила тройным акселем в каскаде с тройным тулупом и самостоятельным тройным риттбергером. Далее пошли отдельный тройной сальхов и комбинация из тройного флипа и двойных тулупа с лутцем. На флипе был маленький недокрут. Напоследок был исполнен каскад двойной аксель – тройной тулуп, но там судьи тоже заметили недокрут. Итого выступление Мияхары в произвольной программе было оценено в 142,27 балла. Итог – 211,18 балла и серебряная медаль. Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле

Фото: instagram.com/satokomiyahara_fans

Завершить состязание доверили Анне. При виде юной ученицы Тутберидзе все сразу приготовились к четверным. И они не разочаровались. Первым же элементом был каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Далее пошёл одинарный четверной лутц. Из ярких прыжков ещё хочется отметить комбо: тройной флип – тройной сальхов через ойлер – тройной лутц. Хотя в первом каскаде судьи нашли недокрут и ещё несколько раз присматривались к другим элементам, за произвольную программу Щербакова получила 152,53 балла. Итог – 226,04 балла и золотая медаль.

Фото: vk.com/eteritutberidze