Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

Прерванная гегемония БАТЭ, сенсационное лидерство брестского «Динамо». Что еще останется в истории очередного сезона чемпионата Беларуси по футболу?

Чем живет паралимпийская сборная чуть больше, чем за полгода до старта самого главного спортивного мультифорума четырехлетия и как готовится к Паралимпиаде именитая Людмила Волчек.

Людмила Волчек: Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову. У меня есть квартира, машина, домик в деревне. Все мечты сбывались благодаря спорту.

Чего ждать от домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею? И как сейчас обстоят дела с одним из главных видов спорта Беларуси – в большом интервью с председателем федерации Геннадием Савиловым.

Геннадий Савилов:

Алексей Протас – один из тех, на кого мы рассчитываем. Он сейчас лучший бомбардир.

Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу

Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя спорта» 8 декабря в 22:15 в эфире телеканала СТВ.

Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь