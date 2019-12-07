Прямой эфир

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»

07 декабря 2019 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Готовится к эфиру еженедельная итоговая программа «Неделя спорта».

Главные темы предстоящего выпуска смотрите в видеоматериале.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»-1

Прерванная гегемония БАТЭ, сенсационное лидерство брестского «Динамо». Что еще останется в истории очередного сезона чемпионата Беларуси по футболу?

Ярко и с размахом «Динамо-Брест» отпраздновал завершение сезона

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»-4

Чем живет паралимпийская сборная чуть больше, чем за полгода до старта самого главного спортивного мультифорума четырехлетия и как готовится к Паралимпиаде именитая Людмила Волчек.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»-7

Людмила Волчек:
Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову. У меня есть квартира, машина, домик в деревне. Все мечты сбывались благодаря спорту.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»-10

Чего ждать от домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею? И как сейчас обстоят дела с одним из главных видов спорта Беларуси – в большом интервью с председателем федерации Геннадием Савиловым.

Людмила Волчек: «Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову». Анонс «Недели спорта»-13

Геннадий Савилов:
Алексей Протас – один из тех, на кого мы рассчитываем. Он сейчас лучший бомбардир.

Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу

Об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя спорта» 8 декабря в 22:15 в эфире телеканала СТВ.

Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь

# Паралимпийские игры # Людмила Волчек # Геннадий Савилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турнир по баскетболу имени Рыженкова начался в Минске
06 декабря 2019 21:25

Турнир по баскетболу имени Рыженкова начался в Минске

Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ
06 декабря 2019 21:04

Минское «Динамо» пятый раз подряд проиграло в регулярном чемпионате КХЛ

Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу
06 декабря 2019 20:57

Алексей Протас: есть только первое место, и мы должны биться только за победу