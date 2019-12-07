«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили молдавских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходят уже в 23-й раз. В 2019 году участвуют пять стран. Накануне состоялись первые матчи. И мужская, и женская команды встречались с литовской сборной и вышли победителями в этих встречах.

Если подопечные Виктории Дацун уже к большому перерыву сняли все вопросы о победителе – 67:43, то юноши лишь в концовке добыли победу – 74:73.

7 декабря обеим нашим командам противостояли баскетболисты из Молдовы. Девушки, как и вчера, уверенно начали и уже к большому перерыву вели 57:10. Итоговые цифры – 123:26.