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«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили молдавских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

07 декабря 2019 16:15
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Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили молдавских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова-1

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходят уже в 23-й раз. В 2019 году участвуют пять стран. Накануне состоялись первые матчи. И мужская, и женская команды встречались с литовской сборной и вышли победителями в этих встречах.

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили молдавских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова-4

Если подопечные Виктории Дацун уже к большому перерыву сняли все вопросы о победителе – 67:43, то юноши лишь в концовке добыли победу – 74:73.

7 декабря обеим нашим командам противостояли баскетболисты из Молдовы. Девушки, как и вчера, уверенно начали и уже к большому перерыву вели 57:10. Итоговые цифры – 123:26.

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили молдавских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова-7

Полина Доменюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу (U-16):
Им есть над чем поработать. У нас командная игра, пасуемся хорошо. С Литвой было посложнее играть, они более собранные были, чем молдаване.

8 декабря, в заключительный день соревнований, девушки сыграют с командой Польши, а парни поборются с российской сборной. 

# Баскетбол # Полина Доменюк # Фотофакт

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