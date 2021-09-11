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В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя

11 сентября 2021 19:21
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Новости Беларуси. В Минске стартовал 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cтоличному спорткомплексу «Чижовка-Арена» выпала честь принять юбилейный международный турнир.

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя-1

На борцовских коврах универсального, многофункционального комплекса выступят представители 9 стран. За награды поспорят спортсмены из Грузии, Ирана, Казахстана, России, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Белорусская команда будет представлена лидерами в своих весовых категориях.

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя-4

В церемонии открытия турнира принял участие лично Александр Медведь. Именное спортивное мероприятие проводится в Минске с 1970 года. Международная федерация присвоила турниру категорию Гран-при.

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Очень приятно, и я горжусь тем, что именно «Чижовка-Арена» была выбрана площадкой для проведения соревнований международных на призы Александра Васильевича Медведя. Это большая гордость.

Магомедхабиб Кадимагомедов на турнире Александра Медведя: эти соревнования в 2014 году были толчком в моей карьере. Подробности здесь.

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя-10

Основные соревнования пройдут 12 сентября, и они станут генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который с 2 по 8 октября пройдет в Осло.

# Борьба # Сергей Масляк # Александр Медведь # Фотофакт

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