Магомедхабиб Кадимагомедов на турнире Александра Медведя: эти соревнования в 2014 году были толчком в моей карьере

Новости Беларуси. В Минске стартовал 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cтоличному спорткомплексу «Чижовка-Арена» выпала честь принять юбилейный международный турнир.
Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Токио:
Очень приятно находиться здесь, именно на этом мероприятии, на этом турнире. Вспомню 2014 год – это был толчок в моей карьере, именно турнир Александра Васильевича. Тогда я стал бронзовым призером, и это запомнится навсегда. Двойной праздник для меня – находиться здесь, присутствовать и разделять эту радость.