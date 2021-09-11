Прямой эфир

Магомедхабиб Кадимагомедов на турнире Александра Медведя: эти соревнования в 2014 году были толчком в моей карьере

11 сентября 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал 50-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cтоличному спорткомплексу «Чижовка-Арена» выпала честь принять юбилейный международный турнир.

Магомедхабиб Кадимагомедов на турнире Александра Медведя: эти соревнования в 2014 году были толчком в моей карьере-1

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Токио:
Очень приятно находиться здесь, именно на этом мероприятии, на этом турнире. Вспомню 2014 год – это был толчок в моей карьере, именно турнир Александра Васильевича. Тогда я стал бронзовым призером, и это запомнится навсегда. Двойной праздник для меня – находиться здесь, присутствовать и разделять эту радость.

# Борьба # Магомедхабиб Кадимагомедов # Александр Медведь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках Суперлиги
11 сентября 2021 19:28

Гандбол. «Мешков Брест» обыграл БГУФК в рамках Суперлиги

Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу
11 сентября 2021 19:25

Гомельский ВРЗ впервые выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя
11 сентября 2021 19:21

В церемонии открытия турнира принял участие лично основатель. В Минске начался юбилейный турнир Александра Медведя