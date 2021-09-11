Магомедхабиб Кадимагомедов на турнире Александра Медведя: эти соревнования в 2014 году были толчком в моей карьере

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Токио:

Очень приятно находиться здесь, именно на этом мероприятии, на этом турнире. Вспомню 2014 год – это был толчок в моей карьере, именно турнир Александра Васильевича. Тогда я стал бронзовым призером, и это запомнится навсегда. Двойной праздник для меня – находиться здесь, присутствовать и разделять эту радость.