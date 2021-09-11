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Ей нет и 18. Белоруска Кристина Дмитрук поборется за победу на юниорском US Open

11 сентября 2021 18:58
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук вышла в финал US Open среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ей нет и 18. Белоруска Кристина Дмитрук поборется за победу на юниорском US Open-1

Девушке нет и 18 лет, а у нее уже достаточно много достойных побед. Накануне наша соотечественница, 1018-й номер рейтинга WTA, обыграла 726-ю ракетку из Швеции Себастианну Шилипоти – 6:1, 6:2.

11 сентября Дмитрук встречается с американкой Робин Монтгомери (365-й номер рейтинга) за звание победительницы турнира.

# Теннис # Кристина Дмитрук # Себастианна Шилипоти # Робин Монтгомери # Фотофакт

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