Ей нет и 18. Белоруска Кристина Дмитрук поборется за победу на юниорском US Open

Девушке нет и 18 лет, а у нее уже достаточно много достойных побед. Накануне наша соотечественница, 1018-й номер рейтинга WTA, обыграла 726-ю ракетку из Швеции Себастианну Шилипоти – 6:1, 6:2.

11 сентября Дмитрук встречается с американкой Робин Монтгомери (365-й номер рейтинга) за звание победительницы турнира.