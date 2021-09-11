Ей нет и 18. Белоруска Кристина Дмитрук поборется за победу на юниорском US Open

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук вышла в финал US Open среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук вышла в финал US Open среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушке нет и 18 лет, а у нее уже достаточно много достойных побед. Накануне наша соотечественница, 1018-й номер рейтинга WTA, обыграла 726-ю ракетку из Швеции Себастианну Шилипоти – 6:1, 6:2.
11 сентября Дмитрук встречается с американкой Робин Монтгомери (365-й номер рейтинга) за звание победительницы турнира.