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I Игры СНГ. Белорусы на четвёртом месте общего зачёта. Лидер соревнований – Россия

11 сентября 2021 18:59
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Новости Беларуси. 11 сентября прошла торжественная церемония закрытия I Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

I Игры СНГ. Белорусы на четвёртом месте общего зачёта. Лидер соревнований – Россия-1

На протяжении всех соревновательных дней белорусские спортсмены выступали достойно. В копилке нашей дружины 65 наград: 8 золотых, 30 серебряных и 27 бронзовых медалей.

I Игры СНГ. Белорусы на четвёртом месте общего зачёта. Лидер соревнований – Россия-4

Это четвертое место в общем зачете, который возглавляет Россия с 205 наградами. На втором месте расположился Казахстан. Замкнул тройку сильнейших Узбекистан.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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