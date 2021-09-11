I Игры СНГ. Белорусы на четвёртом месте общего зачёта. Лидер соревнований – Россия

На протяжении всех соревновательных дней белорусские спортсмены выступали достойно. В копилке нашей дружины 65 наград: 8 золотых, 30 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Это четвертое место в общем зачете, который возглавляет Россия с 205 наградами. На втором месте расположился Казахстан. Замкнул тройку сильнейших Узбекистан.