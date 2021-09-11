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Хоккей. «Юность» на выезде обыграла «Неман»

11 сентября 2021 19:08
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Новости Беларуси. В субботу, 11 сентября, прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» на выезде обыграла «Неман»-1

Лидер таблицы, минский клуб «Юность», сыграл на выезде против «Немана». Подопечные Евгения Есаулова уверенно держали ход игры, хорошо атаковали соперника, что значительно повлияло на итог матча. Победу праздновали минчане – 3:4.

Хоккей. «Юность» на выезде обыграла «Неман»-4

Полная картина игрового дня – на экране

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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