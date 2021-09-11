Хоккей. «Юность» на выезде обыграла «Неман»

Новости Беларуси. В субботу, 11 сентября, прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В субботу, 11 сентября, прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидер таблицы, минский клуб «Юность», сыграл на выезде против «Немана». Подопечные Евгения Есаулова уверенно держали ход игры, хорошо атаковали соперника, что значительно повлияло на итог матча. Победу праздновали минчане – 3:4.
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