Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» – 2:0. Наш нападающий поразил пустые ворота незадолго до финальной сирены и продлил тем самым результативную серию до шести матчей, что является рекордным показателем для земляка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего форвард провел на льду 15,5 минут, исполнил два броска, совершил перехват, и завершил поединок с полезностью +1. Со старта сезона в активе Алексея 20 баллов.

А вот «Чикаго» Артема Левшунова потерпел болезненное поражение от «Анахайма» – 1:7. Отечественный защитник «ястребов» поучаствовал в единственной шайбе своей команды, совершив ассист на старте третьего периода. Также наш защитник еще трижды угрожал неприятельским владениям. В нынешнем розыгрыше на счету уроженца Жлобина 14 очков.

В Американской хоккейной лиге белорусы также на заметных ролях. Илья Протас внес вклад в победу «Херши» над «Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах – 3:2. Младший из братьев отметился результативной передачей, а голкипер отразил 23 броска соперника.

В еще одном матче «Сан-Диего» Егора Сидорова обыграл «Техас» – 5:1. Нападающий приложил клюшку ко второй шайбе «чаек». Этот балл стал для него 20-м в АХЛ.