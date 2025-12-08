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Белорусы Солоцких и Радионов пробились в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

08 декабря 2025 11:46
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Еще двое белорусов успешно стартовали на чемпионате мира по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Во второй раунд вышли Денис Солоцких и Александр Радионов. Солоцких единогласным решением судей отправил отдыхать представителя Папуа – Новой Гвинеи Аллана Оаике. Преимущество нашего спортсмена было подавляющим – оппонент даже побывал в нокдауне. Радионов не оставил шансов боксеру из Турции Мурату Айдемиру. Также в 1/8 ранее пробились Вадим Волчек, Алексей Алферов и Владислав Смягликов. Награды турнира оспаривают более 400 человек из 108 стран.

# Мировой бокс

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