Алексей Протас продлил результативную серию в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь она составляет 6 встреч. Это повторение личного рекорда.

Ночью форвард забросил «Коламбусу», установив окончательные цифры – 2:0 в пользу «Вашингтона». На льду белорус провел почти 15 с половиной минут, дважды угрожал неприятельским воротам и завершил матч с показателем полезности +1. Таким образом, у старшего из братьев стало 20 очков в 30 противостояниях.

Артем Левшунов отметился ассистом, но это мало помогло «Чикаго». «Ястребы» ничего не смогли противопоставить «Анахайму» – 1:7. Наш защитник трижды бросал, заработал штраф и закончил дуэль с минусом. В регулярке исполнитель совершил 14 результативных действий.