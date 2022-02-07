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В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?

07 февраля 2022 07:32
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Вся страна продолжает болеть за наших спортсменов на главных стартах зимней Олимпиады в Китае. 7 февраля третий соревновательный день. Белорусы будут участвовать в трех видах программы: горные лыжи, конькобежный спорт и биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?-1

Наибольшие надежды связаны с выступлением наших стреляющих лыжниц. В полдень будет дан старт индивидуальной гонке. Нашу страну представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. 

В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?-4

Откроет соревновательную программу горнолыжница Мария Шканова. Спортсменка попробует силы в гигантском слаломе. Непростой дисциплине, отличающейся протяженностью трасс, перепадом высот и самой зрелищной при этом. На дистанции в полторы тысячи метров за медали сразятся и белорусские конькобежки. В стартовых протоколах значатся наши Марина Зуева и Екатерина Слоева.  

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Ирина Лещенко # Елена Кручинкина # Мария Шканова # Марина Зуева # Екатерина Слоева # Фотофакт

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