В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?
Вся страна продолжает болеть за наших спортсменов на главных стартах зимней Олимпиады в Китае. 7 февраля третий соревновательный день. Белорусы будут участвовать в трех видах программы: горные лыжи, конькобежный спорт и биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшие надежды связаны с выступлением наших стреляющих лыжниц. В полдень будет дан старт индивидуальной гонке. Нашу страну представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина.
Откроет соревновательную программу горнолыжница Мария Шканова. Спортсменка попробует силы в гигантском слаломе. Непростой дисциплине, отличающейся протяженностью трасс, перепадом высот и самой зрелищной при этом. На дистанции в полторы тысячи метров за медали сразятся и белорусские конькобежки. В стартовых протоколах значатся наши Марина Зуева и Екатерина Слоева.