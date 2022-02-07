В 3-й день Олимпиады состоятся соревнования в 3-х видах программы. Чего ожидать от белорусов?

Вся страна продолжает болеть за наших спортсменов на главных стартах зимней Олимпиады в Китае. 7 февраля третий соревновательный день. Белорусы будут участвовать в трех видах программы: горные лыжи, конькобежный спорт и биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшие надежды связаны с выступлением наших стреляющих лыжниц. В полдень будет дан старт индивидуальной гонке. Нашу страну представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина.