Прямой эфир

«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм

07 февраля 2022 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пока белоруски покоряют снежные склоны олимпиады, житель Мозыря прошел испытания солнцем и песчаными дюнами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм-1

И теперь Артем Точка – один из сильнейших экстремалов планеты. Он занял седьмое место на международном чемпионате по спартанским играм, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. В нем принимало участие более тысячи спортсменов из 60-ти стран.  

«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм-4

Чтобы выиграть, пришлось проявить недюжинную силу и выносливость – на дистанции в 21 километр организаторы разместили 35 препятствий. Создавая их, вдохновлялись тренировками бойцов спецназа и древних гладиаторов. Однако самое сложное испытание подготовила небесная канцелярия – бежали при температуре +35°С по раскаленному песку.  

«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм-7

Артем Точка, житель Мозыря:  
Чемпионат мира проходил в Абу-Даби, в пустыне Руб-эль-Хали. Что собой представляла дистанция это искусственные и естественные преграды. Самая большая сложность это солнце и песчаные дюны непроходимые. В этом году я готовлюсь к чемпионату Европы по OCR (гонки с препятствиями), который будет проходить в июне в Италии в Доломитовых Альпах.  

«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм-10

Раньше мозырянин занимался легкой атлетикой, однако особых успехов в этом виде спорта не достиг. В 2016 году его пригласили поучаствовать в экстремальном забеге за команду нефтеперерабатывающего завода. С тех пор Артем посвятил себя именно этому направлению. Сегодня он лидер в белорусском рейтинге в гонках с препятствиями.  

# Спортивные соревнования # Артем Точка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зимняя Олимпиада. Второй день Игр прошёл без участия белорусов. За кем будем следить 7 февраля?
06 февраля 2022 20:22

Зимняя Олимпиада. Второй день Игр прошёл без участия белорусов. За кем будем следить 7 февраля?

«Настоящий белорусский снег. Всё супер». Что говорят участники соревнований по лыжным гонкам в Чаусах?
05 февраля 2022 18:40

«Настоящий белорусский снег. Всё супер». Что говорят участники соревнований по лыжным гонкам в Чаусах?

Кто из спортсменов проявил себя на ОИ 5 февраля? Рассказываем о результатах сильнейших
05 февраля 2022 18:32

Кто из спортсменов проявил себя на ОИ 5 февраля? Рассказываем о результатах сильнейших