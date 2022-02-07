«Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны». Белорус занял 7-е место на чемпионате по спартанским играм

Новости Беларуси. Пока белоруски покоряют снежные склоны олимпиады, житель Мозыря прошел испытания солнцем и песчаными дюнами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И теперь Артем Точка – один из сильнейших экстремалов планеты. Он занял седьмое место на международном чемпионате по спартанским играм, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. В нем принимало участие более тысячи спортсменов из 60-ти стран.

Чтобы выиграть, пришлось проявить недюжинную силу и выносливость – на дистанции в 21 километр организаторы разместили 35 препятствий. Создавая их, вдохновлялись тренировками бойцов спецназа и древних гладиаторов. Однако самое сложное испытание подготовила небесная канцелярия – бежали при температуре +35°С по раскаленному песку.

Артем Точка, житель Мозыря:

Чемпионат мира проходил в Абу-Даби, в пустыне Руб-эль-Хали. Что собой представляла дистанция – это искусственные и естественные преграды. Самая большая сложность – это солнце и песчаные дюны непроходимые. В этом году я готовлюсь к чемпионату Европы по OCR (гонки с препятствиями), который будет проходить в июне в Италии в Доломитовых Альпах.