Новости по тегу #Мария Шканова

Общее время по сумме двух заездов – 1 минута 57 секунд 97 сотых.
Соревнования проходят в Кировске.
В финишном протоколе гонщица расположилась на 4-й строке.
В гостях программы «Спорттаймер» Мария Шканова, чемпионка Беларуси, участница Олимпиад и победительница российских турниров.
Соревнования принимал российский Кировск. Первенство оспаривали 26 спортсменок.
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