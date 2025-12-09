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Новости по тегу #Мария Шканова

Мария Шканова завоевала бронзовую медаль в турнире по горнолыжному спорту
09 декабря 2025 18:33

Мария Шканова завоевала бронзовую медаль в турнире по горнолыжному спорту

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка России по горнолыжному спорту
05 декабря 2025 17:41

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка «Большого Вудъявра»
03 декабря 2025 20:41

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка «Большого Вудъявра»

17 лет в национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту – пообщались с Марией Шкановой
02 марта 2025 18:38

17 лет в национальной сборной Беларуси по горнолыжному спорту – пообщались с Марией Шкановой

Мария Шканова стала серебряным призёром на соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO»
04 декабря 2024 17:24

Мария Шканова стала серебряным призёром на соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO»

Мария Шканова стала четвёртой на этапе Кубка России
30 марта 2024 15:33

Мария Шканова стала четвёртой на этапе Кубка России

Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024 14:20

Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Мария Шканова выиграла серебро на соревнованиях в России
06 февраля 2024 12:36

Мария Шканова выиграла серебро на соревнованиях в России

Мария Шканова завоевала бронзу на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту
03 февраля 2024 11:55

Мария Шканова завоевала бронзу на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова стала вице-чемпионкой Кубка России по горнолыжному спорту
20 декабря 2023 14:08

Мария Шканова стала вице-чемпионкой Кубка России по горнолыжному спорту

Белоруска Мария Шканова взяла серебро в слаломе на Кубке России по горнолыжному спорту
06 декабря 2023 11:59

Белоруска Мария Шканова взяла серебро в слаломе на Кубке России по горнолыжному спорту

Горнолыжный спорт. Белоруска Мария Шканова завоевала золото Кубка России в слаломе
01 декабря 2023 19:09

Горнолыжный спорт. Белоруска Мария Шканова завоевала золото Кубка России в слаломе