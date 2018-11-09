Уволен главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом размещена на официальном сайте белорусской команды.

Главный тренер Горди Дуайер уволен. Мужчина возглавил клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне под его руководством команда проиграла 19 из 25 матчей, а также установила новый антирекорд – 11 поражений подряд. В предыдущем сезоне игроки «Динамо-Минск» не попали в плей-офф.

По соглашению сторон команда рассталась с ассистентами Дуайера – тренерами Сергеем Стасем и Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым.

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.

Кто займёт освободившиеся должности станет известно в ближайшее время. Новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к матчу с ХК «Трактор».

В конце октября у «Динамо-Минск» сменился генеральный директор.