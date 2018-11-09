Прямой эфир

Уволен главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер

09 ноября 2018 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом размещена на официальном сайте белорусской команды.  

Главный тренер Горди Дуайер уволен. Мужчина возглавил клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне под его руководством команда проиграла 19 из 25 матчей, а также установила новый антирекорд – 11 поражений подряд. В предыдущем сезоне игроки «Динамо-Минск» не попали в плей-офф.  

По соглашению сторон команда рассталась с ассистентами Дуайера – тренерами Сергеем Стасем и Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым.  

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:  
Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.  

Кто займёт освободившиеся должности станет известно в ближайшее время. Новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к матчу с ХК «Трактор».  

В конце октября у «Динамо-Минск» сменился генеральный директор. 

О новом руководителе клуба рассказали его юные подопечные – подробнее здесь.  

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер # Сергей Стась # Константин Кольцов # Андрей Кудин # Геннадий Лянго # Юрий Кузьменков

Другие новости рубрики

Все новости
«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»
09 ноября 2018 09:47

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»

Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»
08 ноября 2018 20:19

Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике
08 ноября 2018 19:42

Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике