Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей
Новости Беларуси. После межсезонного отдыха минское «Динамо» приступило к тренировкам. Руководит «зубрами» новый главный тренер – канадский специалист Горди Дуайер, прежде трудившийся в хорватском «Медвешчаке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старте сезона в ростере минского клуба 22 хоккеиста и все беларусы (ну, или почти все). Исключение – Роб Клинкхаммер, который присоединтся к команде в ближайшее время. В этом списке значатся четыре молодых новобранца на просмотровых контрактах. Хотя ребята только собрались, на раскачку времени нет.
Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас команда только вкатывается в сезон, предстоит много тяжелых и упорных тренировок. Я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей и, конечно, буду требовать этого от каждого игрока.
Состав команды еще до конца не сформирован и ведутся переговоры с рядом игроков, которые должны усилить клуб.
Канадский тренер – не сторонник кардинальных изменений. Он принял решение не менять стратегию, ведь многие ребята здесь не новички. Капитан «Динамо» в прошлом сезоне – Александр Павлович – считает, что задачи на новую регулярку предельно понятны, так что надо сосредоточиться на игре.
Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас включаемся. С каждым днем работать все сложнее и тяжелее. Стараемся работать с оптимизмом.
Не стали менять стиль игры по поводу тренера, потому что будет такой же активный быстрый хоккей, поэтому никаких сюрпризов для нас не было. На сегодняшней тренировке все упражнения похожи и имеют один и тот же смысл.
Усилил команду, но только на тренерском мостике Константин Кольцов, он будет отвечать за нападающих. Встать на тренерскую стезю хоккеиста подвигли сразу два коуча.
Константин Кольцов, тренер ХК «Динамо-Минск»:
Это Терьен, который до недавнего времени работал на «Реале». Я очень много понял и осознал, когда работал с ним. Как игрок, я думаю, мне это сейчас помогает. В России мне очень нравился Светлов. Я с ним начал работать в 32 года, какие-то моменты и нюансы узнал только в этом возрасте.
В рамках подготовки к сезону в КХЛ «зубры» 26 июля стартуют в «Кубке Минска». Конкуренцию им составят московское и рижское «Динамо», «Югра», ярославский «Локомотив» и минская «Юность».