Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей

Новости Беларуси. После межсезонного отдыха минское «Динамо» приступило к тренировкам. Руководит «зубрами» новый главный тренер – канадский специалист Горди Дуайер, прежде трудившийся в хорватском «Медвешчаке», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старте сезона в ростере минского клуба 22 хоккеиста и все беларусы (ну, или почти все). Исключение – Роб Клинкхаммер, который присоединтся к команде в ближайшее время. В этом списке значатся четыре молодых новобранца на просмотровых контрактах. Хотя ребята только собрались, на раскачку времени нет.

Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Сейчас команда только вкатывается в сезон, предстоит много тяжелых и упорных тренировок. Я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей и, конечно, буду требовать этого от каждого игрока. Состав команды еще до конца не сформирован и ведутся переговоры с рядом игроков, которые должны усилить клуб. Канадский тренер – не сторонник кардинальных изменений. Он принял решение не менять стратегию, ведь многие ребята здесь не новички. Капитан «Динамо» в прошлом сезоне – Александр Павлович – считает, что задачи на новую регулярку предельно понятны, так что надо сосредоточиться на игре.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Сейчас включаемся. С каждым днем работать все сложнее и тяжелее. Стараемся работать с оптимизмом. Не стали менять стиль игры по поводу тренера, потому что будет такой же активный быстрый хоккей, поэтому никаких сюрпризов для нас не было. На сегодняшней тренировке все упражнения похожи и имеют один и тот же смысл. Усилил команду, но только на тренерском мостике Константин Кольцов, он будет отвечать за нападающих. Встать на тренерскую стезю хоккеиста подвигли сразу два коуча.