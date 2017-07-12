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Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей

12 июля 2017 13:50
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Новости Беларуси. После межсезонного отдыха минское «Динамо» приступило к тренировкам. Руководит «зубрами» новый главный тренер – канадский специалист Горди Дуайер, прежде трудившийся в хорватском «Медвешчаке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте сезона в ростере минского клуба 22 хоккеиста и все беларусы (ну, или почти все). Исключение – Роб Клинкхаммер, который присоединтся к команде в ближайшее время. В этом списке значатся четыре молодых новобранца на просмотровых контрактах. Хотя ребята только собрались, на раскачку времени нет.

Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей-1

Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас команда только вкатывается в сезон, предстоит много тяжелых и упорных тренировок. Я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей и, конечно, буду требовать этого от каждого игрока.

Состав команды еще до конца не сформирован и ведутся переговоры с рядом игроков, которые должны усилить клуб.

Канадский тренер – не сторонник кардинальных изменений. Он принял решение не менять стратегию, ведь многие ребята здесь не новички. Капитан «Динамо» в прошлом сезоне – Александр Павлович – считает, что задачи на новую регулярку предельно понятны, так что надо сосредоточиться на игре.

Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей-4

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас включаемся. С каждым днем работать все сложнее и тяжелее. Стараемся работать с оптимизмом.

Не стали менять стиль игры по поводу тренера, потому что будет такой же активный быстрый хоккей, поэтому никаких сюрпризов для нас не было. На сегодняшней тренировке все упражнения похожи и имеют один и тот же смысл.

Усилил команду, но только на тренерском мостике Константин Кольцов, он будет отвечать за нападающих. Встать на тренерскую стезю хоккеиста подвигли сразу два коуча.

Главный тренер ХК «Динамо-Минск»: я хочу добиться, чтобы команда показывала быстрый и атлетичный хоккей-7

Константин Кольцов, тренер ХК «Динамо-Минск»:
Это Терьен, который до недавнего времени работал на «Реале». Я очень много понял и осознал, когда работал с ним. Как игрок, я думаю, мне это сейчас помогает. В России мне очень нравился Светлов. Я с ним начал работать в 32 года, какие-то моменты и нюансы узнал только в этом возрасте.

В рамках подготовки к сезону в КХЛ «зубры» 26 июля стартуют в «Кубке Минска». Конкуренцию им составят московское и рижское «Динамо», «Югра», ярославский «Локомотив» и минская «Юность».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Константин Кольцов # Александр Павлович

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