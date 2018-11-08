Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Копилка белорусской сборной по тяжелой атлетике пополнилась еще одной наградой на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнование проходит в Ашхабаде.

В категории до 81 килограмма по сумме двоеборья «серебро» завоевала Дарья Наумова. В рывке белоруска стала только третьей.