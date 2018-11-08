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Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике

08 ноября 2018 19:42
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Новости Беларуси. Копилка белорусской сборной по тяжелой атлетике пополнилась еще одной наградой на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнование проходит в Ашхабаде.

Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике-1

В категории до 81 килограмма по сумме двоеборья «серебро» завоевала Дарья Наумова. В рывке белоруска стала только третьей.

Дарья Наумова завоевала серебряную медаль на ЧМ по тяжёлой атлетике-4

Зато никто не смог сравниться с нашей спортсменкой в толчке. Во втором виде двоеборья она стала лучшей. По сумме двух упражнений Наумова показала результат в 245 килограммов.

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

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