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«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»

09 ноября 2018 09:47
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Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси с победы стартовала на «Кубке четырех наций Velcom», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на «Чижовка-Арене».

В первом матче, команда Андрея Сидоренко была сильнее сборной Франции. Первый период выдался безголевым. А вот во второй части поединка болельщики увидели заброшенные шайбы. Счет открыли белорусы. Отличился Никита Ремезов.

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»-1

Но французы все-таки взяли нити игры в свои руки и дважды огорчили Дмитрия Мильчакова. Однако в третьем периоде белорусы сумели кардинально переломить ход встречи, забросив четыре шайбы. 5:2 – и после первого игрового дня белорусы возглавляют турнирную таблицу.

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»-4

Никита Ремезов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Тренеры доверили играть нам в большинстве. Удачно на пятаке сработали, осталось добить шайбу. Важно всегда забивать, не только первую шайбу, вообще важно забивать.

Устали более активно играть в нападении. Удачно забили в большинстве хорошие шайбы. Это был залог успеха.

Во втором матче 8 ноября сборная Латвии переиграла Словению – 4:1. К слову, 9 ноября белорусы сыграют как раз таки с балканцами. Турнир завершится 10 ноября.

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»-7

«Удачно на пятаке сработали». Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду Франции на «Кубке 4-х наций Velcom»-9

# Хоккей Беларуси # Никита Ремезов # Фотофакт

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