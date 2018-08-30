US Open-2018. 30 августа Саснович сыграет с Касаткиной, а Соболенко со Звонаревой

Новости Беларуси. Виктория Азаренко сыграет в третьем круге US Open. 29 августа белоруска в двух сетах взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой: 6:1, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот Вера Лапко выступление на кортах Нью-Йорка завершила. Наша теннисистка не сумела составить конкуренцию бельгийке Элиз Мэртенс: 2:6, 0:6.

30 августа во втором круге турнира нас ожидают две белорусско-российских дуэли. Александра Саснович сыграет с Дарьей Касаткиной, а Арине Соболенко предстоит поединок с Верой Звонаревой.