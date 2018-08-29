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«Беларусбанк» выступит национальным партнёром II Европейских игр

29 августа 2018 14:28
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Новости Беларуси. «Беларусбанк» выступит национальным партнером II Европейских игр. Соответствующее соглашение подписано 29 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный спортивный форум Минск примет в 2019 году. Как правило, проведение и организация таких соревнований нуждается в поддержке со стороны серьезных партнеров. И речь не только о финансовой составляющей. У банка есть еще и большой опыт в спортивном секторе. В этой связи участники встречи отметили, что такое сотрудничество позволит продвигать олимпийское движение и сам бренд Европейских игр в нашей стране и за рубежом.

«Беларусбанк» выступит национальным партнёром II Европейских игр-1

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Это крупнейший партнер в категории банковского сектора и яркий пример того, как можно строиться маркетинговая программа вокруг больших международных мероприятий, в частности, спортивных соревнований.

«Беларусбанк» выступит национальным партнёром II Европейских игр-4

Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ «Беларусбанк»:
«Беларусбанк» принял решение в оказании спонсорской помощи. Для «Беларусбанка» это не первый проект. У «Беларусбанка» есть программа социального партнерства – программа «Беларусбанк. Победим вместе!».

Мы поддерживаем детско-юношеский спорт, поэтому для нас это традиция, работа, это социальное партнерство.

Предполагается, что II Европейские игры соберут в Минске более 4 тысяч атлетов из полусотни стран. На время проведения соревнований в Беларусь приедут десятки тысяч болельщиков и иностранных гостей.

# Европейские игры # Георгий Катулин # Виктор Ананич # Фотофакт

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