«Беларусбанк» выступит национальным партнёром II Европейских игр

Масштабный спортивный форум Минск примет в 2019 году. Как правило, проведение и организация таких соревнований нуждается в поддержке со стороны серьезных партнеров. И речь не только о финансовой составляющей. У банка есть еще и большой опыт в спортивном секторе. В этой связи участники встречи отметили, что такое сотрудничество позволит продвигать олимпийское движение и сам бренд Европейских игр в нашей стране и за рубежом.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»: Это крупнейший партнер в категории банковского сектора и яркий пример того, как можно строиться маркетинговая программа вокруг больших международных мероприятий, в частности, спортивных соревнований.

Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ «Беларусбанк»:

«Беларусбанк» принял решение в оказании спонсорской помощи. Для «Беларусбанка» это не первый проект. У «Беларусбанка» есть программа социального партнерства – программа «Беларусбанк. Победим вместе!».

Мы поддерживаем детско-юношеский спорт, поэтому для нас это традиция, работа, это социальное партнерство.

Предполагается, что II Европейские игры соберут в Минске более 4 тысяч атлетов из полусотни стран. На время проведения соревнований в Беларусь приедут десятки тысяч болельщиков и иностранных гостей.