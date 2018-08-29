«Беларусбанк» выступит национальным партнёром II Европейских игр
Новости Беларуси. «Беларусбанк» выступит национальным партнером II Европейских игр. Соответствующее соглашение подписано 29 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный спортивный форум Минск примет в 2019 году. Как правило, проведение и организация таких соревнований нуждается в поддержке со стороны серьезных партнеров. И речь не только о финансовой составляющей. У банка есть еще и большой опыт в спортивном секторе. В этой связи участники встречи отметили, что такое сотрудничество позволит продвигать олимпийское движение и сам бренд Европейских игр в нашей стране и за рубежом.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Это крупнейший партнер в категории банковского сектора и яркий пример того, как можно строиться маркетинговая программа вокруг больших международных мероприятий, в частности, спортивных соревнований.
Виктор Ананич, председатель правления ОАО АСБ «Беларусбанк»:
«Беларусбанк» принял решение в оказании спонсорской помощи. Для «Беларусбанка» это не первый проект. У «Беларусбанка» есть программа социального партнерства – программа «Беларусбанк. Победим вместе!».
Мы поддерживаем детско-юношеский спорт, поэтому для нас это традиция, работа, это социальное партнерство.
Предполагается, что II Европейские игры соберут в Минске более 4 тысяч атлетов из полусотни стран. На время проведения соревнований в Беларусь приедут десятки тысяч болельщиков и иностранных гостей.