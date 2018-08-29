Прямой эфир

Четыре белорусские теннисистки впервые в истории вышли во второй круг US Open

29 августа 2018 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четыре теннисистки из Беларуси с успехом стартовали на турнире US Open.

Стартовый круг преодолели Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Вера Лапко и Александра Саснович. Впервые четыре белорусские теннисистки вышли во второй круг турнира «Большого шлема».

Уже стали известны соперницы девушек на данном этапе.

Арина Соболенко сыграет против Веры Звонаревой из России, Виктория Азаренко против австралийки Дарьи Гавриловой, соперницей Александры Саснович станет россиянка Дарья Касаткина, Вера Лапко сыграет против Элиз Мертенс из Бельгии.

На выходных Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девушка победила на турнире в Нью-Хейвене и поднялась на 20-ю строчку в мировом рейтинге.

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко (читать далее).

# Теннис # Виктория Азаренко # Вера Лапко # Арина Соболенко # Александра Саснович

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ сразится с голландским ПСВ в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Эйндховене
29 августа 2018 07:51

БАТЭ сразится с голландским ПСВ в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Эйндховене

Тестовые соревнования перед II Европейскими играми-2019. Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле
29 августа 2018 07:20

Тестовые соревнования перед II Европейскими играми-2019. Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

Вера Лапко с победы стартовала на последнем турнире из серии «Большого шлема» на чемпионате US Open
28 августа 2018 09:27

Вера Лапко с победы стартовала на последнем турнире из серии «Большого шлема» на чемпионате US Open