Четыре белорусские теннисистки впервые в истории вышли во второй круг US Open

Новости Беларуси. Четыре теннисистки из Беларуси с успехом стартовали на турнире US Open.

Стартовый круг преодолели Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Вера Лапко и Александра Саснович. Впервые четыре белорусские теннисистки вышли во второй круг турнира «Большого шлема».

Уже стали известны соперницы девушек на данном этапе.

Арина Соболенко сыграет против Веры Звонаревой из России, Виктория Азаренко против австралийки Дарьи Гавриловой, соперницей Александры Саснович станет россиянка Дарья Касаткина, Вера Лапко сыграет против Элиз Мертенс из Бельгии.

На выходных Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девушка победила на турнире в Нью-Хейвене и поднялась на 20-ю строчку в мировом рейтинге.