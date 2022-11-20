«Уровень остаётся высоким». Белорусы завоевали 11 медалей на турнире олимпийского чемпиона Олега Караваева

Новости Беларуси. Греко-римская борьба в Беларуси имеет давние традиции, в летописи значатся 11 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Турнир первого олимпийского чемпиона Олега Караваева всегда завершает год. Тренеры подводят итоги, спортсмены считают победы. Зрители лицезрят топовых атлетов мира. В стане болельщиков замечены и первые лица других видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Казусенок, главный тренер сборной Беларуси по дзюдо:

Я как главный тренер по дзюдо считаю, что в медиапространстве должен быть не только свой вид спорта, но и другие. Так как Олег Караваев – это личность, на личности растет не только их вид спорта, но и вся страна. Я хочу поддержать своих друзей, потому что греко-римская борьба по-настоящему очень красивый вид спорта. Кто же не знает белорусскую медведицу? Василиса Марзалюк – легенда белорусской женской борьбы. Двукратная чемпионка Европейских игр. Призер мира и Европы. Сегодня девушка в отечественной борьбе креативный функционер.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды по борьбе:

Всегда борцы славились тем, что они очень дружные, я пришла поддержать наших ребят. Также будет выступать борец вольного стиля в тяжелой весовой категории Денис Храменков. Принято было решение, с разрешения тренеров греко-римской борьбы допустили Дениса побороться. Он с удовольствием воспользовался этим шансом. В 2022 году Караваев с узкой географией, зато с сильнейшими борцами России, главком Гоги Когуашвили привез три состава, где чемпионы Европы и призеры мира.

Понятно, что белорусы не лыком шиты, первые номера и у нас. Кое-где в весах и перспективные. С утра до вечера наши тренеры прибиты к бортам «Чижовка-Арены». Они смотрят все и всех. Вот в этом озадаченном лице вы сможете узнать бронзового призера Афин Вячеслава Макаренко.

Вячеслав Макаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Конечно же, шел к олимпийской медали. Сказать, что случайно – нет. Хотелось ее получить, а когда там стоял, думал: вот оно и свершилось. Сейчас уже как-то ушло на второй план. В дальнейшем? Сын растет, сказал, что хочет быть лучше, чем я. Пуская постарается. Когда был спортсменам, думал, что тренерам легко очень. Тренируешься на ковре и постоянно думаешь: что они ходят, ни черта не делают, в свисток только свистят да на время сморят. Даже когда показываешь прием, который у тебя годами наработан, его нужно перенести ученику, а до него… Думаешь: ну тупой, не доходит, сколько можно показывать? А потом понимаешь, что все-таки каждый человек индивидуален. Конкретно мой сын, я-то крупный сам по себе, боролся в весовой категории 84 килограмма, он – в 60, легковес. Тоже свой подход нужен. Он не сможет делать то, что я. Я не смогу делать то, что он сможет. Больше скажу, я его секундирую всегда. Сложно до такой степени, что сердце стучит и стучит.

Вообще в 2022 году в рамках взрослого турнира родился и детский. Для 15-летних пацанов, плюс-минус. Это гвардия бронзового призера Пекина Михаила Семенова. Более 140 парней бились за награды в Минске. Финалы были фееричны, красивые приемы изобиловали. Кирилл Валевский в этом году не проиграл ни одного боя.

Кирилл Валевский, победитель турнира по греко-римской борьбе «Каравайчик»:

Надо заранее уже продумывать и готовиться к главному старту своей жизни.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Очередной для меня этап, посмотреть на ребят в стыковых бойцовских моментах. Очень приятно, что первый турнир состоялся, дай бог, чтобы он продолжал свои традиции ежегодно. Немножко хотелось бы, чтобы он укреплялся и стал международным, чтобы приезжали из других стран. Думаю, так оно и будет.

Семенов как год у руля кадетов, а вот взрослые в руках серебряного призера мира, I Европейских игр Виктора Сасуновского. Вот парень как боролся в весе 80, так и по-прежнему имеет в себе 80 килограммов. А еще он имеет четкую позицию и свое мнение на борьбу.