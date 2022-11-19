Футбол. Молодёжная сборная Беларуси победила команду Ирана в товарищеском матче

Молодежная сборная Беларуси по футболу вновь дома обыграла дружину из Ирана в рамках товарищеского поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, коллективы уже встречались в среду, 16 ноября. И тогда наши парни забили три безответных мяча. Сегодня, 19 ноября, вновь радовать результативностью не получилось. Единственный гол на 82-й минуте прямым ударом со штрафного забил Артем Шуманский. На этом сезон для нашей «молодежки» завершен.