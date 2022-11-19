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Белорусские волейболистки обыграли «Ленинградку» в Молодёжной лиге России

19 ноября 2022 20:17
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу уверенно обыграла «Ленинградку» во втором туре Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболистки обыграли «Ленинградку» в Молодёжной лиге России-1

Итоговые цифры поединка – 25:22, 25:17, 25:21. В первом сете были качели: дружины по очереди играли первым номером. Во второй партии белорусская команда действовала стабильнее. А в третьей лидировали уже оппонентки. Но наша сборная проявила характер и все-таки сумела довести встречу до победы. Следующую дуэль в рамках турнира наши девушки проведут утром 20 ноября против «Локомотива» из Калининградской области.

# Волейбол # Фотофакт

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