Белорусские волейболистки обыграли «Ленинградку» в Молодёжной лиге России

Итоговые цифры поединка – 25:22, 25:17, 25:21. В первом сете были качели: дружины по очереди играли первым номером. Во второй партии белорусская команда действовала стабильнее. А в третьей лидировали уже оппонентки. Но наша сборная проявила характер и все-таки сумела довести встречу до победы. Следующую дуэль в рамках турнира наши девушки проведут утром 20 ноября против «Локомотива» из Калининградской области.