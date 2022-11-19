Белорусские фигуристы выступают на Гран-при России в Самаре

В Самаре продолжается пятый этап Гран-при России по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников есть и белорусы, которые выступают вне конкурса. В субботу, 19 ноября, в расписании значились короткие программы.

В женской одиночке нашу страну представляет Варвара Кисель. Она без грубых ошибок исполнила свою программу. Белоруска прыгнула сложнейший каскад лутц-тулуп во второй половине, но потеряла уровни на вращениях и дорожке шагов. Судьи оценили прокат почти в 57 баллов.

В парном разряде выступила опытнейшая пара, Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Фигуристы также не смогли обойтись без помарок, однако это не помешало им набрать чуть более 59 баллов. Это их личный рекорд.