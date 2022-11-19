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Белорусские фигуристы выступают на Гран-при России в Самаре

19 ноября 2022 20:20
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В Самаре продолжается пятый этап Гран-при России по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников есть и белорусы, которые выступают вне конкурса. В субботу, 19 ноября, в расписании значились короткие программы.

Белорусские фигуристы выступают на Гран-при России в Самаре-1

В женской одиночке нашу страну представляет Варвара Кисель. Она без грубых ошибок исполнила свою программу. Белоруска прыгнула сложнейший каскад лутц-тулуп во второй половине, но потеряла уровни на вращениях и дорожке шагов. Судьи оценили прокат почти в 57 баллов.

Белорусские фигуристы выступают на Гран-при России в Самаре-3

В парном разряде выступила опытнейшая пара, Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Фигуристы также не смогли обойтись без помарок, однако это не помешало им набрать чуть более 59 баллов. Это их личный рекорд.

Белорусские фигуристы выступают на Гран-при России в Самаре-5

В мужской одиночке на лед вышел Александр Лебедев. Он чисто исполнил прыжковые элементы и получил от судей почти 71 балл. 20 ноября фигуристы представят произвольные программы.

# Фигурное катание # Александр Степанов

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