Международный турнир по греко-римской борьбе стартовал в Минске

Белорусские борцы-классики традиционно подводят итоги года отечественным турниром памяти первого олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 лет назад соревнования приобрели международный статус. За главный трофей сражаются атлеты из Беларуси, России и Кыргызстана. 18 ноября состоялись полуфинальные встречи, где за выход в главный старт боролось шесть белорусов. К сожалению, в финал прошел только Ярослав Кардыш в весовой категории до 63 килограммов. Однако у остальных, включая Кирилла Маскевича, остается шанс побороться за бронзу. Конкуренция серьезная. К примеру, российские борцы пожаловали к нам тремя сильнейшими составами.

Гоги Когуашвили, главный тренер сборной России по греко-римской борьбе:

Наши это, можно сказать, родные соревнования, потому что мы очень много раз сюда приезжали. Целый год сборная команда России, так же как и сборная команда Беларуси, за границу не ездила, не участвовали в чемпионате Европы, чемпионате мира и помогали друг другу. Задача, как у нас, так и у сборной команды Беларуси, чтобы ребята выигрывали.

В рамках Караваева, дебютировал новый юниорский турнир – «Каравайчик», возраст участников не превышает 16 лет. Отрадно, что на первый старт заявились более 140 юных атлетов. Победители определились в 10 весах. Специалисты, отвечающие за резерв, отмечают ряд талантливых борцов, у которых есть большое будущее.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Ребята проявляли с лучших сторон. В тяжелом весе Павел Дударев, я для себя взял на заметку, он еще не в училище, но уже борется в финале на таком турнире. Очень приятно, что первый турнир состоялся, дай бог, чтобы он продолжал свои традиции ежегодно. Немножко хотелось бы, чтобы он укреплялся и стал международным, чтобы приезжали из других стран. Думаю, так оно и будет.