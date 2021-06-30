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Уимблдон. Арина Соболенко вышла 1/16 финала

30 июня 2021 18:54
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Новости Беларуси. В Лондоне проходит крупнейший травяной турнир года – Уимблдон. 30 июня на местных кортах сражались сразу несколько белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Из-за непредсказуемой погоды в Туманном Альбионе многие матчи с участием наших теннисистов переносились, поэтому некоторые начинали путь по сетке, а другие уже играли матчи второго раунда.

Уимблдон. Арина Соболенко вышла 1/16 финала-1

Например, 14-я ракетка мира Виктория Азаренко легко справилась с украинской оппоненткой Катериной Козловой (6:1, 6:3) и вышла во второй круг турнира. Первую стадию не смогла преодолеть Ольга Говорцова. Ее остановила американка Коко Вандевеге – 4:6, 2:6.

Успешно начал свое восхождение по сетке Илья Ивашко. Он обыграл испанца Хауме Муньяра – 6:1, 7:5, 7:6. Коллега Ивашко – Егор Герасимов, во втором раунде уступил россиянину Карену Хачанову – 1:6, 6:7, 3:6.

Уимблдон. Арина Соболенко вышла 1/16 финала-4

Не без проблем, но в 1/16 финала вышла Арина Соболенко. Она была сильнее Кэти Бултер из Великобритании – 4:6, 6:3, 6:3.

# Теннис # Виктория Азаренко # Катерина Козлова # Ольга Говорцова # Коко Вандевеге # Илья Ивашко # Хауме Муньяр # Егор Герасимов # Кэти Бултер # Арина Соболенко # Фотофакт

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