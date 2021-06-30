Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

Новости Беларуси. Какие способности заложены природой в ребенке и к какому виду спорта у него есть наибольший потенциал – все это можно выявить с помощью специальной программы. Национальная академия тенниса тестирует гродненских юных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 детей в возрасте от 7 до 12 лет проходят различные тесты, выполняют задания как в спортзале, так и на компьютере.

В помощь специалистам высокочувствительная техника. Например, по одному только отпечатку пальца можно увидеть в процентном соотношении врожденные способности к теннису, плаванию, игровым и другим видам спорта.

Такие задания помогают определить эмоциональное состояние спортсмена, стрессоустойчивость, развитость мышц, особенности нервной системы и много других показателей.

После анализа всех данных тренерам будут даны рекомендации, в каком стиле проводить занятия с тем или иным ребенком, чтобы максимально раскрыть его талант.

Нам здесь сегодня делают, раскрывают наши способности. Хочу стать теннисисткой.

Николай Волков, психолог национальных команд Беларуси:

Мы не отбором занимаемся, мы ищем таланты, смотрим психофизиологические особенности управления движениями, как работают правое, левое полушария коры головного мозга, потому что именно в асимметрии заключается тоже талант. И вот эта непохожесть, вот эта индивидуальность, которую можно определить в самом начале, поможет в конце концов найти спортсмену свою игру, найти свое «Я».