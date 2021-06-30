Белорусские стрелки стали бронзовыми призёрами Кубка мира

Новости Беларуси. В Хорватии проходит заключительный перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Представители Беларуси Мария Мартынова и Юрий Щербацевич стали бронзовыми призерами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров наш дуэт был сильнее венгерских соперников. Золото же домой увезут спортсмены из Польши. Серебро за хорватским тандемом.