«Относимся со всей серьёзностью». Белорусские футболисты готовятся поспорить за Суперкубок страны

Новости Беларуси. В субботу, 25 февраля, «Шахтер» и «Гомель» поспорят за Суперкубок страны. А в пятницу коллективы провели традиционные пресс-конференции и открытые тренировки, которые посетила и наша съемочная группа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Шукалович, корреспондент:

Стадион «Динамо-Юни» выходит из зимней спячки. И готовится принимать матч-открытие нового футбольного сезона в Беларуси. Именно здесь станет известен обладатель Суперкубка-2023. А пока завершаются последние приготовления.

Первыми газон обкатывали действующие чемпионы страны – игроки солигорского «Шахтера». В субботнем матче коллектив выступит в качестве фаворита. К предстоящему сезону дружина подходит с новым старым главкомом – вперед «горняков» опять будет вести Алексей Бага.

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Ждем интересного сезона, как бы банально это ни звучало. Единственное, что при встречах, при общении слышишь те или иные проблемы у ребят в командах, у тренеров, директоров, ребят-футболистов. Поэтому дай бог, чтобы с минимальными проблемами околофутбольных дел прошли наши коллективы.

Одной из главных неожиданностей белорусского футбола в 2022 году стал финал Кубка страны. В котором «Гомель» обыграл БАТЭ. Тогда коллектив под руководством Владимира Невинского считался аутсайдером. Как и сейчас. Однако списывать «рысей» со счетов не стоит. Дружина способна удивить и готова оставить на поле все силы.

Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:

Не у каждого бывают такие большие матчи, не так часто они бывают, как хотелось бы. Поэтому относимся со всей серьезностью, может, где-то лишняя накачка и не нужна в таких моментах, ситуациях. И ребята понимают важность момента и готовятся серьезно и ответственно. Мы будем играть на все деньги.