Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте. Турнир в эти дни проходит в Витебске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте. Турнир в эти дни проходит в Витебске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Помимо сильнейших атлетов нашей страны, участие в нем принимают и российские батутисты. Всего 127 спортсменов. Серебро в мужском индивидуальном первенстве досталось еще одному представителю витебской школы – Станиславу Яскевичу.
Отметим, сейчас подобные старты для наших атлетов являются очень важными. Ведь это своего рода подготовка к топовым международным состязаниям. Тем более в прыжках на батуте 2023 год является квалификационным к Олимпийским играм.
Иван Литвинович, победитель турнира:
В данный момент я прыгаю не свою сложную комбинацию, а более облегченную. Для этой комбинации, я думаю, это не максимальная оценка, но она высокая.
Светлана Пашковская, директор СДЮШОР № 1 г. Витебска:
Очень насыщенный календарь. Мы соревнуемся каждый месяц. Вот уже через две недели следующий старт. Мы с большой надеждой смотрим по сторонам, отслеживаем и интересуемся всеми Кубками мира. Ну и это не секрет, что, конечно, яркость свою Кубки мира немножко потеряли.
У женщин тройка лидеров исключительно белорусская. Первое место досталась Виолетте Бардиловской. На второй позиции расположилась Екатерина Ершова, замкнула тройку Мария Сергеева. В программе пятницы, 24 февраля, также значилась квалификация в синхронных прыжках, победители определятся в субботу. Также в этот день станет известна сильнейшая команда.
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