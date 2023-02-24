Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте. Турнир в эти дни проходит в Витебске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо сильнейших атлетов нашей страны, участие в нем принимают и российские батутисты. Всего 127 спортсменов. Серебро в мужском индивидуальном первенстве досталось еще одному представителю витебской школы – Станиславу Яскевичу.

Отметим, сейчас подобные старты для наших атлетов являются очень важными. Ведь это своего рода подготовка к топовым международным состязаниям. Тем более в прыжках на батуте 2023 год является квалификационным к Олимпийским играм.