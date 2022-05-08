«У нас сейчас самое время возможностей». Александр Богданович о перспективах белорусского хоккея

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по хоккею по-прежнему бороздит российские просторы. Параллельно функционеры ищут оптимальные и эффективные методы подготовки юных хоккеистов на разных этапах их формирования. Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович пришел в «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Победитель уже мне, честно, не важен был». Почему ЧБ по хоккею получился таким интересным?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Я вас поздравляю, чемпионат Беларуси удался. Уж не знаю, кого хвалить, но председатель есть председатель. Чемпион есть чемпион. Зрелищный хоккей внутренний. За счет чего удалось? Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Большое спасибо тем, кто участвовал, кто помогает и продолжает помогать белорусскому хоккею. Потому что это общими усилиями мы добились такого результата, начиная от детского хоккея, заканчивая «Динамо-Минск». Потому что мы видим все, что наш чемпионат стал молодым. Юлия Силипицкая:

Сейчас, я так понимаю, что прямо сидишь и ждешь: ну, вот. Эмоциональный. Александр Богданович:

Мы должны понимать, что наш внутренний чемпионат и «Динамо» – это неразлучные вещи. То есть те ребята, которые получают практику в «Динамо-Минск», потом создают это шоу. Они приобретают другие скорости, они совсем по-другому думают. Юлия Силипицкая:

Мне кажется, что «Юность» вырастила на себе этого чемпиона. То есть они тоже молодцы. И перед Есауловым тоже снимаем шляпу.

Александр Богданович:

Послушайте, я в этой финальной серии, вообще, в полуфинальной – там победитель уже мне, честно, не важен был. Они такой показали интересный хоккей. Повезло «Металлургу». Это хорошо, что есть сменяемость. Что есть новые победители. Это будет мотивировать. Но не нужно списывать «Юность». Юлия Силипицкая:

Да, мне бы хотелось сказать, что мы не должны пеплом посыпать и говорить, что они проигравшие. Нельзя так. Александр Богданович:

Абсолютно верно. Без «Юности» бы не было «Металлурга». Юлия Силипицкая:

Вот. А без «Металлурга», может быть, еще кого-то не будет.

Александр Богданович:

Конечно. Абсолютно верно, и это заслуженная была победа их, потому что молодежь показывала достойный хоккей, которого мы долго ждали. Я же говорю, это очень большая работа еще всех людей, которые обращают внимание на хоккей. Юлия Силипицкая:

Ждать ли болельщикам в новом сезоне чего-то нового? Александр Богданович:

Каждый сезон своеобразен. Поэтому и 31-й сезон тоже будет со своими сюрпризами как в белорусском чемпионате, так и могу вам открыть новость, что у нас будет команда в МХЛ. Поэтому там тоже будут свои интересные моменты. «Молодежь подрастает, молодежь злая, голодная до побед»

Юлия Силипицкая:

Сегодняшняя ситуация... Мне кажется, что есть определенный этап, может быть, усиленной подготовки к чему-то большему, да? Мы говорим о том, что U-16, U-18 и U-20 на чемпионатах мира создавали достаточно высокую конкуренцию топовым. Но у них сейчас есть возможность на российском чемпионате, правильно? На российских клубах еще больше потренироваться. Права ли я? Александр Богданович:

Конечно. Абсолютно верно. Каждый шаг должен быть чем-то аргументирован. То есть, допустим, я пришел в Федерацию, я съездил на чемпионат мира U-20. Юлия Силипицкая:

И как впечатления? Александр Богданович:

Как раз там была тройка Пинчук-Суворов-Кузнецов, я увидел, что этим ребятам нужно дать возможность проявить себя, и молодежь подрастает, молодежь злая, голодная до побед. Я вижу, какой у них есть драйв. Я понял, ладно, другие какие-то лиги, может быть, под вопросом, но МХЛ мы сделать должны по-любому. Юлия Силипицкая:

Если брать «Динамо» в КХЛ – мы, в общем-то, выполнили программу минимум, плей-офф, как говорилось. Но довольны ли вы этим?

Александр Богданович:

«Динамо-Минск» никогда так хорошо, наверное, не заходило в плей-офф. Если бы доиграла она всю серию до конца, мы были бы не 8-е, а где-то в шестерке. Это совсем была бы другая игра. У нас есть абсолютное понимание того, что «Динамо» растит нам молодых игроков. Что Крэйг является главным тренером национальной команды. У него есть задача. КХЛ – это одно, но и наши белорусские молодые хоккеисты должны тоже там участвовать. Юлия Силипицкая:

А какую задачу поставили на этот сезон? «Мы будем ждать побед и только самого высокого результата» Александр Богданович:

Задача всегда максимум, поэтому мы будем ждать побед и только самого высокого результата. У нас сейчас самое время возможностей. Перестроиться, посмотреть, допустим, у меня четкое понимание, что у нас сборная должна быть более молодых, мы не вызываем на сбор взрослых игроков, которые уже… Юлия Силипицкая:

Вы против возраста?