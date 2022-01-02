Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»

Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Белорусские батутисты в 2021 году произвели фурор на всех самых главных стартах, включая Олимпиаду в Токио. В чем секрет победы, какова формула успеха – бесспорно, самые популярные вопросы к главкому Ольге Власовой. «Спорттаймер» пригласил мэтра в студию, чтобы задать еще пару пикантных вопросов. А вдруг нам повезет? У нас в студии главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова. Прошедший год, 2021-й – насколько он для вас был самым удачным в вашей тренерской карьере? ​«Было сложнее, потому что они выступали в двух разных командах»

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

2021 год – это, наверное, Олимпийские игры. Когда наш флаг поднимался, это было очень душевно. И гордость внутри себя – то, что чувствовала я. Я думаю, что это чувствовали и все наши спортсмены. Я не знаю, к этому, наверное, нельзя привыкнуть, потому что волнение на такого уровня соревнованиях всегда очень сильные. И ты не об этом думаешь, а думаешь только о своей работе, как это подвести спортсмена так, чтобы именно в этот нужный момент он показал этот результат. Ничего не упустить. А в этот раз еще было сложнее, потому что они выступали в двух разных командах, и нужно было успевать и с одним, и с другим, и задания давать. Я давала задания: сколько подходов сделать, чего сделать. Юлия Силипицкая:

А с кем были в большей степени? Ольга Власова:

Я была с Гончаровым Владиславом. Потому что он выступал в первой команде. Самый успешный для меня был 2014 год. Тогда, наверное, это была первая моя медаль на чемпионате Европы, когда Владислав Гончаров занял первое место. Именно почему-то вот эта медаль мне была настолько памятной. Наверное, потому что я была сама еще молодым тренером. Юлия Силипицкая:

А что самое незабываемое в 2021 году? ​Онлайн-тренировки – это тоже неплохо Ольга Власова:

Можно сказать, что еще получила огромный опыт в 2021 году. У нас сейчас проходил чемпионат мира, который мне пришлось готовить, именно когда они там были. Когда они были на сборе, они были со мной. А во время соревнований пришлось это все… Онлайн-тренировки у нас были. Юлия Силипицкая:

И как ощущения? Ольга Власова:

Я бы сказала, что это тоже неплохо, потому что иногда ты, допустим, когда говоришь лично – не всегда слышат. А здесь любое, что ты написала, любое, что ты позвонила, сказала – это воспринималось, наверное, в тысячные разы сильнее, чем в обычные дни. ​От чего пришлось отказаться ради карьеры? Юлия Силипицкая:

Вас можно назвать, по сути дела, самой успешной женщиной-тренером Беларуси. От чего пришлось отказаться? Ольга Власова:

Я ни от чего не отказывалась. В силу работы была вынуждена реже видеться со своей семьей. А именно – не участвовать в воспитании дочери, потому что на это не хватало времени. Юлия Силипицкая:

Вы будете хорошей бабушкой?

Ольга Власова:

Я думаю, что да. Юлия Силипицкая:

Если бы пришлось переписать жизнь обратно, что бы вы изменили? ​ ​Если бы не муж, то, наверное, сложно было бы добиться таких результатов Ольга Власова:

Я думаю, что я бы в любом случае реализовалась как человек, потому что мне, допустим, нравились такие моменты, я всегда как следователь. Я могла бы работать даже в наших органах. Мне кажется, очень была бы высокая раскрываемость всех дел. Юлия Силипицкая:

А что бы вы однозначно оставили так, как оно есть? Ольга Власова:

Мне нравится жить со своей семьей и со своими детьми, которых я воспитываю. Юлия Силипицкая:

Вы счастливы в браке, я правильно понимаю? Ольга Власова:

Да. Юлия Силипицкая:

Это очень здорово. Считайте, это ваша самая первая олимпийская медаль, я так думаю. Ольга Власова:

Ну да, потому что муж во всем помогает, поддерживает. Если бы не он, то, наверное, сложно было бы добиться таких результатов. Когда ты можешь отдаваться полностью своему делу и понимать, что у тебя дома все хорошо. Юлия Силипицкая:

Я теперь раскрыла вашу формулу успеха. У вас прекрасный тыл. Ольга Власова:

Золотая семья. Это очень важно. Юлия Силипицкая:

Не было бы такого мужа, может быть, и не было бы тех золотых медалей.

Ольга Власова:

Конечно, если бы нужно было разрываться и я отвлекалась бы не на те моменты, в которых нужно участвовать и делать. Юлия Силипицкая:

Два олимпийских цикла, два золота. На Париж есть какие-либо планы? ​«Эти соревнования – это мы защищаем честь нашей страны. Именно не свою лично, а честь страны» Ольга Власова:

На Париж? Мы будем готовиться. Еще три года, как я всегда говорю, загадывать сейчас сложно, нужно смотреть, кто к этому моменту лучше всех подойдет к этим соревнованиям важным. Юлия Силипицкая:

Кстати, у вас всегда дилемма, да? У вас больше спортсменов, нежели возможностей туда отправиться. Две квоты. Не растянешь ты их. Это вам либо повезло, либо нет. Ольга Власова:

Да. Вы знаете, воспитываю их, чтобы они правильно подходили к этому моменту. Что эти соревнования – это мы защищаем честь нашей страны. Именно не свою лично, а честь страны. Поэтому должен ехать именно тот спортсмен, который лучше ее представит. И где-то нужно, в принципе, и рисковать. Как раз таки с Литвиновичем был и риск, потому что у него была самая сложная комбинация. У него огромная высота. Справиться с ней намного сложнее. И, знаете, молодой спортсмен, первые взрослые такие, серьезные соревнования. Конечно, это волнительно и страшно. Но было так: либо пан, либо пропал. Юлия Силипицкая:

Вы в каком-то из интервью сказали о том, что формула успеха – это личный контакт со своим спортсменом. Но у вас их достаточно много для и главного тренера, и личного тренера. Как вам удается? Ольга Власова:

Для меня это очень просто. Допустим, может быть, со стороны, а может быть, для кого-то, как мои коллеги по работе говорят: как ты все это видишь? А мне кажется, это так просто. Как можно этого не видеть? Юлия Силипицкая:

Также читала, что, особенно раньше, вы все свои выходные также проводили на рабочем месте. Психологически, мне кажется, вы пытались от чего-то убежать, если все выходные на работе. Ольга Власова:

Нет, совсем не поэтому. Всегда была подготовка. Были очень такие моменты, когда чуть ли не каждый месяц были соревнования. Просто есть такая дотошность внутри, что не могу уйти с работы, если не доделала то, что нужно. Мне как глаз мозолит, понимаете? Если вот это не исправила, не сделала, значит, в выходной еще придем и сделаем.

​Есть ли у Ольги Власовой звездная болезнь? Юлия Силипицкая:

Складывается стереотип, что вы такая неприступная. Может быть, это звездная болезнь? Ольга Власова:

Нет, мне кажется, что так могут говорить люди, которые меня не знают. Потому что вообще, мне кажется, что я добрая. Не пушистая, допустим, просто строгая. Добрая, но строгая. Юлия Силипицкая:

И к себе самой тоже? Ольга Власова:

И к себе самой тоже. Это, наверное, такой я родилась. Я не могу с этим ничего поделать. Я люблю порядок, я люблю дисциплину. Юлия Силипицкая:

Чувствуете ли вы на себе зависть? ​Мой коллектив – это моя вторая семья ​ Ольга Власова:

Я вот общаюсь в своем коллективе, я его подобрала, как я всегда говорила, что это моя вторая семья, скажем так. И коллеги, и все мы друг друга знаем, уважительно относимся друг к другу. Делаем одно общее дело. Поэтому мы общаемся, мы смеемся. Мы нормальные люди, как и все. И веселимся, и устраиваем различные праздники. Юлия Силипицкая:

А кто заводила праздников? Ольга Власова:

Я и есть заводила праздников. Вот когда у нас был коронавирус, допустим, мы были закрыты, мы и 9 Мая праздновали, у нас и Пасха была, и дискотеки были. И всякие вкусняшки мы выготавливали. Мы сами, весь наш коллектив. Юлия Силипицкая:

А что вы готовили? Ольга Власова:

Я в основном руковожу. Мне поют, стихи рассказывают. А я слушаю. Юлия Силипицкая:

У вас очень много наград, я знаю, на поприще именно тренерском. И вы не скрываете, что это вам нравится, это стимул. А вот реально к какой вы бы награде сейчас стремились?