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Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»

02 января 2022 16:33
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Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Белорусские батутисты в 2021 году произвели фурор на всех самых главных стартах, включая Олимпиаду в Токио. В чем секрет победы, какова формула успеха – бесспорно, самые популярные вопросы к главкому Ольге Власовой. «Спорттаймер» пригласил мэтра в студию, чтобы задать еще пару пикантных вопросов. А вдруг нам повезет? У нас в студии главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова.  

Прошедший год, 2021-й – насколько он для вас был самым удачным в вашей тренерской карьере?  

​«Было сложнее, потому что они выступали в двух разных командах»  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-4

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:  
2021 год – это, наверное, Олимпийские игры. Когда наш флаг поднимался, это было очень душевно. И гордость внутри себя – то, что чувствовала я. Я думаю, что это чувствовали и все наши спортсмены. Я не знаю, к этому, наверное, нельзя привыкнуть, потому что волнение на такого уровня соревнованиях всегда очень сильные. И ты не об этом думаешь, а думаешь только о своей работе, как это подвести спортсмена так, чтобы именно в этот нужный момент он показал этот результат. Ничего не упустить. А в этот раз еще было сложнее, потому что они выступали в двух разных командах, и нужно было успевать и с одним, и с другим, и задания давать. Я давала задания: сколько подходов сделать, чего сделать.  

Юлия Силипицкая:  
А с кем были в большей степени?  

Ольга Власова:  
Я была с Гончаровым Владиславом. Потому что он выступал в первой команде. Самый успешный для меня был 2014 год. Тогда, наверное, это была первая моя медаль на чемпионате Европы, когда Владислав Гончаров занял первое место. Именно почему-то вот эта медаль мне была настолько памятной. Наверное, потому что я была сама еще молодым тренером.  

Юлия Силипицкая:  
А что самое незабываемое в 2021 году?  

Онлайн-тренировки – это тоже неплохо  

Ольга Власова:  
Можно сказать, что еще получила огромный опыт в 2021 году. У нас сейчас проходил чемпионат мира, который мне пришлось готовить, именно когда они там были. Когда они были на сборе, они были со мной. А во время соревнований пришлось это все… Онлайн-тренировки у нас были.  

Юлия Силипицкая:  
И как ощущения?  

Ольга Власова:  
Я бы сказала, что это тоже неплохо, потому что иногда ты, допустим, когда говоришь лично – не всегда слышат. А здесь любое, что ты написала, любое, что ты позвонила, сказала – это воспринималось, наверное, в тысячные разы сильнее, чем в обычные дни.  

От чего пришлось отказаться ради карьеры?  

Юлия Силипицкая:  
Вас можно назвать, по сути дела, самой успешной женщиной-тренером Беларуси. От чего пришлось отказаться?  

Ольга Власова:  
Я ни от чего не отказывалась. В силу работы была вынуждена реже видеться со своей семьей. А именно – не участвовать в воспитании дочери, потому что на это не хватало времени.  

Юлия Силипицкая:  
Вы будете хорошей бабушкой?  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-7

Ольга Власова:  
Я думаю, что да.  

Юлия Силипицкая:  
Если бы пришлось переписать жизнь обратно, что бы вы изменили?  

Если бы не муж, то, наверное, сложно было бы добиться таких результатов  

Ольга Власова:  
Я думаю, что я бы в любом случае реализовалась как человек, потому что мне, допустим, нравились такие моменты, я всегда как следователь. Я могла бы работать даже в наших органах. Мне кажется, очень была бы высокая раскрываемость всех дел.  

Юлия Силипицкая:  
А что бы вы однозначно оставили так, как оно есть?  

Ольга Власова:  
Мне нравится жить со своей семьей и со своими детьми, которых я воспитываю.  

Юлия Силипицкая:  
Вы счастливы в браке, я правильно понимаю?  

Ольга Власова:  
Да.  

Юлия Силипицкая:  
Это очень здорово. Считайте, это ваша самая первая олимпийская медаль, я так думаю.  

Ольга Власова:  
Ну да, потому что муж во всем помогает, поддерживает. Если бы не он, то, наверное, сложно было бы добиться таких результатов. Когда ты можешь отдаваться полностью своему делу и понимать, что у тебя дома все хорошо.  

Юлия Силипицкая:  
Я теперь раскрыла вашу формулу успеха. У вас прекрасный тыл.  

Ольга Власова:  
Золотая семья. Это очень важно.  

Юлия Силипицкая:  
Не было бы такого мужа, может быть, и не было бы тех золотых медалей.  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-10

Ольга Власова:  
Конечно, если бы нужно было разрываться и я отвлекалась бы не на те моменты, в которых нужно участвовать и делать.  

Юлия Силипицкая:  
Два олимпийских цикла, два золота. На Париж есть какие-либо планы?  

​«Эти соревнования – это мы защищаем честь нашей страны. Именно не свою лично, а честь страны»  

Ольга Власова:  
На Париж? Мы будем готовиться. Еще три года, как я всегда говорю, загадывать сейчас сложно, нужно смотреть, кто к этому моменту лучше всех подойдет к этим соревнованиям важным.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, у вас всегда дилемма, да? У вас больше спортсменов, нежели возможностей туда отправиться. Две квоты. Не растянешь ты их. Это вам либо повезло, либо нет.  

Ольга Власова:  
Да. Вы знаете, воспитываю их, чтобы они правильно подходили к этому моменту. Что эти соревнования – это мы защищаем честь нашей страны. Именно не свою лично, а честь страны. Поэтому должен ехать именно тот спортсмен, который лучше ее представит. И где-то нужно, в принципе, и рисковать. Как раз таки с Литвиновичем был и риск, потому что у него была самая сложная комбинация. У него огромная высота. Справиться с ней намного сложнее. И, знаете, молодой спортсмен, первые взрослые такие, серьезные соревнования. Конечно, это волнительно и страшно. Но было так: либо пан, либо пропал.  

Юлия Силипицкая:  
Вы в каком-то из интервью сказали о том, что формула успеха – это личный контакт со своим спортсменом. Но у вас их достаточно много для и главного тренера, и личного тренера. Как вам удается?  

Ольга Власова:  
Для меня это очень просто. Допустим, может быть, со стороны, а может быть, для кого-то, как мои коллеги по работе говорят: как ты все это видишь? А мне кажется, это так просто. Как можно этого не видеть?  

Юлия Силипицкая:  
Также читала, что, особенно раньше, вы все свои выходные также проводили на рабочем месте. Психологически, мне кажется, вы пытались от чего-то убежать, если все выходные на работе.  

Ольга Власова:  
Нет, совсем не поэтому. Всегда была подготовка. Были очень такие моменты, когда чуть ли не каждый месяц были соревнования. Просто есть такая дотошность внутри, что не могу уйти с работы, если не доделала то, что нужно. Мне как глаз мозолит, понимаете? Если вот это не исправила, не сделала, значит, в выходной еще придем и сделаем.  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-13

Есть ли у Ольги Власовой звездная болезнь?  

Юлия Силипицкая:  
Складывается стереотип, что вы такая неприступная. Может быть, это звездная болезнь?  

Ольга Власова:  
Нет, мне кажется, что так могут говорить люди, которые меня не знают. Потому что вообще, мне кажется, что я добрая. Не пушистая, допустим, просто строгая. Добрая, но строгая.  

Юлия Силипицкая:  
И к себе самой тоже?  

Ольга Власова:  
И к себе самой тоже. Это, наверное, такой я родилась. Я не могу с этим ничего поделать. Я люблю порядок, я люблю дисциплину.  

Юлия Силипицкая:  
Чувствуете ли вы на себе зависть?  

Мой коллектив – это моя вторая семья  

Ольга Власова:  
Я вот общаюсь в своем коллективе, я его подобрала, как я всегда говорила, что это моя вторая семья, скажем так. И коллеги, и все мы друг друга знаем, уважительно относимся друг к другу. Делаем одно общее дело. Поэтому мы общаемся, мы смеемся. Мы нормальные люди, как и все. И веселимся, и устраиваем различные праздники.  

Юлия Силипицкая:  
А кто заводила праздников?  

Ольга Власова:  
Я и есть заводила праздников. Вот когда у нас был коронавирус, допустим, мы были закрыты, мы и 9 Мая праздновали, у нас и Пасха была, и дискотеки были. И всякие вкусняшки мы выготавливали. Мы сами, весь наш коллектив.  

Юлия Силипицкая:  
А что вы готовили?  

Ольга Власова:  
Я в основном руковожу. Мне поют, стихи рассказывают. А я слушаю.  

Юлия Силипицкая:  
У вас очень много наград, я знаю, на поприще именно тренерском. И вы не скрываете, что это вам нравится, это стимул. А вот реально к какой вы бы награде сейчас стремились?  

Тренер Ольга Власова: «Хочу стать героем нашей страны. Я всё стараюсь для этого делать»-16

​Стараюсь делать все, чтобы в будущем стать героем  

Ольга Власова:  
Вообще, хочу стать героем нашей страны. Я все стараюсь для этого делать, чтобы в будущем стать героем.  

Юлия Силипицкая:  
Ваша работоспособность героическая.  

Ольга Власова:  
Вы знаете, мне нравится это. Как если брать военных – это как одну звездочку получил, потом подвиг совершил – вторую. И вот, я не знаю, может быть, потом внуки порадуются, дети.  

Юлия Силипицкая:  
Говорили, что в конкуренции рождается результат. Не будем скрывать и льстить, что вы действительно тренер и тренер с большой буквы. Вы мэтр. Хотели ли бы вы, чтобы в Беларуси появились два мэтра – вы и еще кто-то?  

Мне бы хотелось, чтобы наше дело дальше продлевали  

Ольга Власова:  
Я не говорю, что, допустим, два мэтра или еще кого-то. Их может быть и намного больше, главное, чтобы правильные понятия были вот этого. Потому что зачастую у нас вот этих мэтров, про которых вы говорите, интересует только зарплата. Главное, дайте зарплату хорошую, а здесь само как-то все урегулируется. Либо за счет кого-то. Как-то так проехать по жизни. А это совершенно другой труд, здесь так не получится. Поэтому, если был бы такой фанат, то было бы неплохо. В принципе, у меня есть ученица – я всегда говорила про нее и в детстве. Шитько Полина, ей сейчас 18 лет. 2003 года. Она сейчас выступает еще в национальной команде. Вот я пока вижу задатки, которые были во мне. Такая умница девочка. Поэтому я надеюсь, что с Полины нашей вырастет такой тренер. Мне бы хотелось, чтобы были такие же ученики, учились и наше дело дальше продлевали. И наш вид спорта дальше процветал. Вот этого мне больше всего хочется.  

# Интервью # Юлия Силипицкая # Ольга Власова # Владислав Гончаров # Иван Литвинович # Полина Шитько # Фотофакт

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