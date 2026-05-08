Новости по тегу #Виталий Пинчук

Мастера делились опытом, разбирали игровые эпизоды и общались с юными хоккеистами, которые в свою очередь с большим интересом включались в работу и старались максимально использовать каждую минуту на льду.
Лукашенко настроил «Динамо-Минск» на победу перед игрой с «Ак Барсом».
Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 3 февраля, в гости к «минчанам» пожалует СКА из Санкт-Петербурга.
Минское «Динамо» до конца этого года сыграет еще 14 матчей. У форварда «зубров» есть отличная возможность обновить данный рекорд.
Это крупнейший в Беларуси центр по продаже хоккейного снаряжения и экипировки.
6 мая дружина Романа Ротенберга была повержена со счетом 3:1.
В третьем периоде динамовцы отыграли две шайбы, но уйти от поражения не удалось.
Хозяева вышли вперед на четвертой минуте. Однако еще до перерыва Виталий Пинчук счет сравнял, а Александр Волков обеспечил преимущество белорусской дружине.
Отметим, что в десятку лучших попали сразу две шайбы минского «Динамо».
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