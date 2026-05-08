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Новости по тегу #Виталий Пинчук

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»
08 мая 2026 20:10

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом
02 апреля 2026 18:12

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Металлургу» в матче КХЛ
31 января 2026 18:44

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Металлургу» в матче КХЛ

Пинчук стал первым белорусским игроком в КХЛ, набравшим более 50 очков за календарный год
13 ноября 2025 20:10

Пинчук стал первым белорусским игроком в КХЛ, набравшим более 50 очков за календарный год

Магазин хоккейной экипировки открылся в Минске
16 октября 2025 17:43

Магазин хоккейной экипировки открылся в Минске

Сборная Беларуси по хоккею одержала две победы в товарищеских матчах над командой России в Тольятти
07 мая 2025 10:44

Сборная Беларуси по хоккею одержала две победы в товарищеских матчах над командой России в Тольятти

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ
14 января 2025 19:01

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
06 декабря 2024 14:19

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Шайба Вадима Мороза признана лучшим голом сентября в КХЛ
07 октября 2024 20:10

Шайба Вадима Мороза признана лучшим голом сентября в КХЛ

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова
24 апреля 2024 20:33

Сборная Беларуси по хоккею готовится к турнирам в Казахстане и России – комментарий Квартальнова

Представители хоккейной общественности в рамках проекта «Наши дети» посетили Ивенецкий дом-интернат
26 декабря 2023 17:18

Представители хоккейной общественности в рамках проекта «Наши дети» посетили Ивенецкий дом-интернат

Шайба белоруса Виталия Пинчука попала в топ лучших голов КХЛ
12 декабря 2023 13:57

Шайба белоруса Виталия Пинчука попала в топ лучших голов КХЛ