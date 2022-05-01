«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике

Депутат Государственной думы России, член Совета Федерации и Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Герой-орденоносец, заслуженный мастер спорта. Вот с такими большими регалиями Александр Калелин скромно прибыл в «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Почему – спросите вы? Потому что пообещал. Потому что дорожит будущим в спорте, а еще потому что «Столичное телевидение» притягивает взоры звезд. У нас в студии Александр Карелин. У тебя уши горячие, а руки, как ледышки. Попытайся поменять эту термопару местами Юлия Силипицкая, СТВ:

Мандраж. Как от него избавиться? У меня был всегда мандраж, честно вам скажу. Может, это мне не дано?

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

Надо больше тренироваться. Юлия Силипицкая:

Физически или морально? Александр Карелин:

Физически, морально, психологически. Надо понимать, что все это останется с тобой. Юлия Силипицкая:

А кто должен тебя тренировать психологически? Александр Карелин:

Тренер должен тренировать. Юлия Силипицкая:

А сам себя? Александр Карелин:

Вам как фабриканту общественного мнения я скажу так. Вы же его создаете. Относитесь серьезно ко всему. Даже оставили форум атлетов, который во второй раз проводится в олимпийском комитете. И уделяете мне одному время здесь. Юлия Силипицкая:

Вы один – как вселенная. Александр Карелин:

Вы должны четко для себя понимать, что как бы ни хотели родители, какие бы усилия ни прилагал тренер, который должен тренировать, если атлет не захочет, если мальчик или девочка, пришедшие в зал, будут ходить меньше, чем их родители, то все эти усилия (тренерские, родительские, государственные) тщетны. Юлия Силипицкая:

Я вам открою секрет. Я всегда очень хотела победить. Мне так это было нужно, но в ту минуту, когда я становилась на старт, у меня было оцепенение. Ноги сводило, хотя я хотела. Я, наверное, очень сильно пугалась. Как надо было мне тогда: справиться самой или должны были быть специалисты рядом со мной? Я молчала, никому не говорила, мне было стыдно, что я боюсь.

Александр Карелин:

Я думаю, что стыдиться волнения, того, что тебе страшно перед стартом, не должно. Но это приходит, к сожалению, с очень сложным определением под названием «опыт». А опыт сопровождает возраст. Дело в том, что у кого-то получается получить эту волшебную подсказочку. Мне повезло. Я тоже страшно переживал первые соревнования – я даже не помню, как они проходили. Вышел – хоп – свет выключился. Я уже сижу, меня папа отчитывает, потому что я проиграл на лопатки чисто. Не помню, как это произошло, из какого приема. А потом кто-то из старших ребят подошел и говорит: у тебя уши горячие, видно, что они красные, видно, что ты горишь, а руки у тебя, как ледышки. Попытайся поменять эту термопару местами. Я говорю: «А что нужно сделать?» – «Попробуй сделать так, чтобы руки не были ледяными, а уши охлади». Я долго не мог понять, как уши охлаждать. Я ходил, гулял, особенно в такую погоду, как сейчас. Когда вроде и солнце светит, но всего 7-9 °C и такой бодрячок. Уши быстро очень остывают. Но потом тело остывает тоже. Я понял, что всегда перед началом разминки я шел в туалет и холодной водой мыл уши до тех пор, пока они не остынут. Мне именно это помогло. Я эту термопару переключил – ручки горячие, ты уже не травмируешь кисти. А у нас же руки-хваталки очень нужны. Юлия Силипицкая:

А у нас гребалки. Александр Карелин:

Ну да, чтобы загребать было хорошо. Я наблюдал однажды удивительного человека, как Александр Владимирович Попов плывет. Это мой добрый друг и давний товарищ по команде. В 1992 году, когда мы шли с ним в одной коробке знаменной, я нес белое полотнище олимпийского движения, а он нес флаг РСФСР. А Даулет Турлыханов, с которым мы боролись на предыдущей Олимпиаде в составе сборной Союза, предварял в команде СНГ с флагом Казахстана. Ты представляешь не себя как борца Сашу Карелина, ты представляешь сборную команду СССР Юлия Силипицкая:

Вот в тот момент вы могли себе представить, что спорт станет политикой? Александр Карелин:

Должен признаться, для меня попадание в сборную команду уже было выходом в непредполагаемое до этого. В плотные слои атмосферы. Для меня и первое собеседование в обкоме, и первое попадание на собеседование в олимпийском комитете тогда еще СССР, в Госкомспорт СССР. Мы как раз в 1985-м ехали в США на первенство мира среди юниоров в Колорадо-Спрингс. Для меня уже тогда это было все сложно обставлено. Восприятие политики у меня уже тогда было не совсем спортивным. Возникали обязательства. А у нас ведь еще было требование очень важное. Это сейчас я как депутат многократный и сенатор Российской Федерации, который служит в «палате регионов», представляя Новосибирскую область, умею галстук завязывать без зеркала. А тогда для меня требование: если ты попал в состав, если ты представляешь сборную СССР, то ты обязательно должен быть в костюме, в светлой рубашке, и обязательно на тебе должен быть галстук. Потому что ты представляешь не себя как борца Сашу Карелина, ты даже не Новосибирскую область представляешь, ты представляешь сборную команду СССР. И так было всегда. И чем выше был ранг по возрасту (юноши, юниоры, взрослые), тем обязательнее к исполнению было это требование. Всегда. И первый костюм, который я купил кроме школьного, это был костюм, когда меня включили в состав в 1984 году на «Дружбу» стран соцлагеря. И костюм, который был светло-синим, мы с моей покойной мамой ходили, выбирали и в Заельцовском универмаге купили.

Юлия Силипицкая:

А сколько сейчас у вас костюмов? Александр Карелин:

Учитывая, что это форма одежды, штук 10, наверное. Юлия Силипицкая:

А любимый есть? Александр Карелин:

Я люблю строгие костюмы, предпочитаю галстучную геометрию, и я очень не люблю ломать голову над тем, совместимо или нет. Юлия Силипицкая:

А кто ломает голову? Александр Карелин:

У меня есть замечательная жена, которая мне доверяет. И она мне дает очень внятные советы, но я очень хорошо обучаем, поэтому мне хватило двух замечаний по поводу того, что если клетчатая рубашка, то лучше не экспериментировать с полоской костюма. «Трудно достичь чего-то, если ты трезво не понимаешь, на кого ты опираешься» Юлия Силипицкая:

А вам не кажется, что ваша жена и есть стимул к достижению ваших сегодняшних целей? При хорошем муже хорошая жена – хороший результат. Александр Карелин:

Трудно достичь чего-то, если ты трезво не понимаешь, на кого ты опираешься. А мне ведь повезло. Я боролся, а у нас уже были дети при понятных категориях занятости. Оля уже тогда приняла на себя всю полноту проблематики домашней. А это не только дети, но и родители. Все, что возникает в четком утверждении семейной жизни. Это же разные поколения. Юлия Силипицкая:

Вы считаете ее в большей степени главным звеном своих успехов? Александр Карелин:

Конечно. И она, и родители. Взрослая жизнь характерна тем, что ты должен на себя все это принимать, там уже нельзя прийти и сказать: приберитесь за мной. Надо самому соответствовать всему этому. Конечно, моя доверчивая жена не только взялась за задачи по хозяйству, но еще и подарила трех детей.

Юлия Силипицкая:

Вы счастливый человек. Это ваши три самые олимпийские медали. Александр Карелин:

Их трудно сравнивать. Юлия Силипицкая:

А почему? Александр Карелин:

Это очень разное по впечатлениям, по последствиям. Впечатления будут не полны, если ты не предполагаешь, что же происходит. Медаль – такая история, о чем вы уже сказали не однажды, то, что достается тебе на виду. Дети – это то, что видимым становится с годами. И это очень большая разница. Это то, что по-настоящему твое, и ты за это предполагаешь отчет, но он наступает намного позже. То, что сейчас олимпийское движение утратило свою автономность, положенную ей всегда, это унизительно Юлия Силипицкая:

Я с вами совершенно соглашусь, даже не могу добавить ничего, потому что очень четко, красноречиво. Спорт и политика – это правильно?

Александр Карелин:

Когда есть четкий водораздел… В учебниках обществоведения советского образца было написано, что спортсмены доказывают преимущества социалистического образа жизни своими победами, достижениями за пределами Советского Союза. Была холодная война. Было противостояние двух лагерей: капиталистического и социалистического. И всегда был особый, пристальный интерес к спорту, к проявлениям, и тогда, и сейчас это остается так же, но пытается покрыться этой мишурой разно поданных, но одинаково направленных мнений. И всегда обращали огромное внимание, кто сменил спортивное и не только гражданство. Всегда обращали внимание на эти кляксы. Юлия Силипицкая:

Безусловно. Александр Карелин:

Но состязательность всегда была. Для меня хрестоматийный пример, когда мы на Кубке мира боролись. И когда мы боролись со сборной Кубы, это командный зачет, то 5:5, по качеству выиграли, стенка на стенку. А вечером мы выиграли 9:1 у сборной США. Один парень, представлявший Беларусь, травмировался тогда. У него плечо полетело. Я говорю: послушайте, тогда никого не было в зале, а сейчас полный зал почему? Они говорят: ну, нет других стран, есть только две – СССР и США, все. Это было всегда. Это было частью состязательности, но всегда оставалась спортивная состязательность. То, что сейчас происходит, то, что сейчас олимпийское движение утратило свою автономность, положенную ей всегда, это унизительно. И именно эта часть, деформированная политической конъюнктурой, из нашего взаимопознания, состязательности (не экономической, а мировоззренческой) изъята сегодня. То, что нас исключили из олимпийского состязательного периода, то, что нам запретили проводить у себя чемпионаты, хотя мы к этому подготовились. Государства Беларуси и России сделали огромные вложения. Я сегодня имел возможность встретиться с хоккеистами, с ребятами, которые готовятся к турниру с национальной командой Беларуси, посмотрел на них. Молодые ребята около 20 лет, но ведь у них и домашняя арена, где был чемпионат мира, где повезло нашей российской команде выиграть. Дворец современен, хорош, пятнашка зрителей. Ребята тренируются в таких условиях. Кто-то скажет: ну, подумаешь. Но это все сделано, создано. И для них, и для того, чтобы, принимая состязания любого уровня (планетарного, континентального, олимпийского) в Беларуси или в Российской Федерации, показать, что наше гостеприимство искреннее, от души и по-настоящему технологичное. Если мы и будем в чем-то оригинальны, то это уже отнесется к особенностям уважения истории, но не более того. А все остальное – такой же современный дворец, такие же возможности. Приходите, состязайтесь, смотрите, окунитесь в очень правильное радушие, гостеприимство. «Задачу «готовиться напряженно, а не киснуть» никто не отменял»

Юлия Силипицкая:

Сегодняшняя ситуация. Что в первую очередь должны знать действующие спортсмены, их тренеры? Александр Карелин:

Что задачу «готовиться напряженно, а не киснуть» никто не отменял. Если они понимают, чем они заняты, если они чтут себя спортсменами, то они должны именно в этих идеалах и находиться. Юлия Силипицкая:

Для функционера что сейчас самое главное? Я говорю о спортивной составляющей. Александр Карелин:

Для любого функционера в сфере информационной состязательности – это убедительные аргументы применимости наших ценностей, которые должны основываться на трех постулатах. Продолжение традиций. Способность к состязательности. К честной, без исключений. И главное – понимать, какое государство и какую историю ты представляешь. «Что такое спорт, кроме того, что это лаборатория?»

Юлия Силипицкая:

Мы говорили о детском спорте сегодня на форуме. Вы тоже считаете, что те, кто идут за нами, это уже олимпийцы? Александр Карелин:

То государство, которое нас объединяло, называлось Российская империя. Был замечательный премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. Когда его смертельно ранили в Киеве, он уже, лежа на смертном одре в больнице, говорил со своей женой. Он сказал: «Оленька, – не помню, как звали министра финансового правительства, – министр утверждает, что сила государства в количестве валюты и золота на счетах в банках. Я же убежден, что самые большие богатства Российской империи – это здоровое, зажиточное, трудоспособное население». То есть желающее работать. И в первом определении, и в трудоспособности – спортивность, физические кондиции имеют огромное значение. Поэтому ребята, которые не достигнут олимпийских высот, они оставят у себя самое главное приобретение от спорта, спортивности, атлетичности – физическое здоровье и уверенность в своих кондициях, убежденность, что ты смог перенести нагрузки в зале. Это же моделирование жизни. Что такое спорт, кроме того, что это лаборатория? Спорт – это замечательная возможность накопить уверенность, то, что пригодится тебе завтра, то, что останется с тобой навсегда. Крепость тела твоего. Как у Маяковского по поводу бронзовости загара. Это то, что останется с тобой навсегда. То, чем ты сможешь пользоваться, разумно применяя, всю свою жизнь. И накапливать эти истории никогда не поздно, но лучше это делать в молодом звонком возрасте. Поэтому, когда мои коллеги, заметные спортсмены, говорят, что «я устал от внимания, я хочу отдохнуть», я говорю: понимаешь, когда ты попался в эту сложную ситуацию под названием «учет высших достижений», ты должен понимать, что это не только твои достижения. И ты должен рассказать об этом тем, кто сегодня предполагает курить или в носу ковыряться праздно. А ты должен показать им, что они приложат к себе небольшие дисциплинарные усилия и завтра станут сильными, уверенными в своих силах, работоспособными. Но кто-то из них, приобретая для себя, может попасть в такой же учет, как ты. И ты должен ему четко сказать, что, когда это произойдет, он должен рассказать, насколько интересно, тем, кто уже идет за ним. Следующему эшелону. «Различия – повод, чтобы лучше узнать друг друга» Юлия Силипицкая:

Чего вы ожидаете от совместных проектов Беларуси и России?