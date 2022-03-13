В планах – стать пятикратной чемпионкой. Вот что о своей карьере и будущем рассказала Светлана Тимошенко

Новости Беларуси. У нас в студии четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко и двукратная чемпионка Европы, обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по муай-тай и кикбоксингу Людмила Числова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ в рубрике «Спорттаймер». Юлия Силипицкая, СТВ:

Света, вы вязали в детстве?

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:

Да нет, конечно. Какое вязала? С 10 лет в спорте и все. Юлия Силипицкая:

До 10 просто сидела, в куклы играла или мочила уже всех пацанов? ​«И била, и дралась. Такое вот. Постоянно родители ходили на собрания» Светлана Тимошенко:

Я такая пацанка была, поэтому спорт – это у меня с рождения. Я не знаю, почему Люда все-таки от крючков ушла в муай-тай. Изначально я такая по жизни была дерзкая, никогда не была зажатая, всегда была в классе на первых ролях. Поэтому борьба… Юлия Силипицкая:

На первых ролях в чем? Светлана Тимошенко:

Да во всем: и била, и дралась. Такое вот. Постоянно родители ходили на собрания, хотя я училась отлично. Юлия Силипицкая:

Неужели не больно? Светлана Тимошенко:

Не больно, ко всему привыкаешь. Юлия Силипицкая:

Как удается в себе держать вот эту струнку победителя?

Светлана Тимошенко:

Я жадная до побед. Если я выиграла и завтра проиграю, то я не буду сидеть распускать сопли. Да, я, может быть, поплачу, но недолго. Потом проанализируешь, пересмотришь и с еще большим рвением начнешь готовиться, чтобы завтра стать лучше, чем сегодня. Это опять-таки психология, черта характера. Юлия Силипицкая:

Девчонки, я так понимаю, что с такими чертами характера у нас довольно-таки много женщин. Вас это не пугает? ​«Женщины – это не слабый пол» Светлана Тимошенко:

Нет, у нас сейчас вообще женский пол преобладает даже над некоторыми мужчинами. Женщины – это не слабый пол. Юлия Силипицкая:

Много ли было кавалеров, спрошу проще? Светлана Тимошенко:

На ковре я сильная, но в то же самое время за ковром я могу быть слабой девочкой. Такая вся бабочка. И тут он – мой принц, рыцарь. Юлия Силипицкая:

Сколько таких принцев? Светлана Тимошенко:

Немного. Юлия Силипицкая:

Не выбирала? Светлана Тимошенко:

Нет, естественно, отбор, как по-другому?

Юлия Силипицкая:

Светлана, ты задержалась как-то на ковре пятикратно. ​«В планах у меня есть продолжить тренерскую деятельность» Светлана Тимошенко:

Пятикратной стать, естественно, у меня это в планах есть. Юлия Силипицкая:

Когда чемпионат мира? Светлана Тимошенко:

В ноябре. Но в планах у меня есть продолжить тренерскую деятельность, я вижу себя. Юлия Силипицкая:

Продолжить спортивную карьеру? Светлана Тимошенко:

Да, но уже в роли тренера. Допустим, в силу того, что я очень долго молодая для самбо, я задержалась. Вряд ли я досижу в самбо до Олимпиады. Самбо признан был МОК. Юлия Силипицкая:

Кстати, муай-тай тоже признан, у вас практически это в одно время произошло. Светлана Тимошенко:

Да, вряд ли по возрасту я буду на Олимпийских играх, а амбиций у меня много, я максималистка, поэтому мне бы хотелось не в роли спортсменки, но в роли тренера довести кого-нибудь до Олимпиады. Я думаю, у меня бы это получилось. Я знаю, как это сделать. Юлия Силипицкая:

Ты чувствуешь свои силы на поприще национальной команды.

Светлана Тимошенко:

Я думаю, да, у меня бы это получилось. Юлия Силипицкая:

А кого бы вы хотели тренировать: девочек или мальчиков? Светлана Тимошенко:

Девочек. Юлия Силипицкая:

А как же их маникюр, педикюр, прически? «Подходишь, отпрашиваешься на маникюр перед чемпионатом мира, у нас это святое» Светлана Тимошенко:

А без этого у нас вообще никуда. По секрету скажу, со «Стаек» выезды запрещены, но когда ты подходишь, отпрашиваешься на маникюр перед чемпионатом мира, у нас это святое. Юлия Силипицкая:

Скажите плюсы, что вам дал силовой вид спорта? Светлана Тимошенко:

Я состоялась в жизни не только как спортсменка, а как человек, уверенность в себе. Юлия Силипицкая:

А финансовая сторона?