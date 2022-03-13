В планах – стать пятикратной чемпионкой. Вот что о своей карьере и будущем рассказала Светлана Тимошенко
Новости Беларуси. У нас в студии четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко и двукратная чемпионка Европы, обладатель двух серебряных медалей чемпионата мира по муай-тай и кикбоксингу Людмила Числова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ в рубрике «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Света, вы вязали в детстве?
Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:
Да нет, конечно. Какое вязала? С 10 лет в спорте и все.
Юлия Силипицкая:
До 10 просто сидела, в куклы играла или мочила уже всех пацанов?
«И била, и дралась. Такое вот. Постоянно родители ходили на собрания»
Светлана Тимошенко:
Я такая пацанка была, поэтому спорт – это у меня с рождения. Я не знаю, почему Люда все-таки от крючков ушла в муай-тай. Изначально я такая по жизни была дерзкая, никогда не была зажатая, всегда была в классе на первых ролях. Поэтому борьба…
Юлия Силипицкая:
На первых ролях в чем?
Светлана Тимошенко:
Да во всем: и била, и дралась. Такое вот. Постоянно родители ходили на собрания, хотя я училась отлично.
Юлия Силипицкая:
Неужели не больно?
Светлана Тимошенко:
Не больно, ко всему привыкаешь.
Юлия Силипицкая:
Как удается в себе держать вот эту струнку победителя?
Светлана Тимошенко:
Я жадная до побед. Если я выиграла и завтра проиграю, то я не буду сидеть распускать сопли. Да, я, может быть, поплачу, но недолго. Потом проанализируешь, пересмотришь и с еще большим рвением начнешь готовиться, чтобы завтра стать лучше, чем сегодня. Это опять-таки психология, черта характера.
Юлия Силипицкая:
Девчонки, я так понимаю, что с такими чертами характера у нас довольно-таки много женщин. Вас это не пугает?
«Женщины – это не слабый пол»
Светлана Тимошенко:
Нет, у нас сейчас вообще женский пол преобладает даже над некоторыми мужчинами. Женщины – это не слабый пол.
Юлия Силипицкая:
Много ли было кавалеров, спрошу проще?
Светлана Тимошенко:
На ковре я сильная, но в то же самое время за ковром я могу быть слабой девочкой. Такая вся бабочка. И тут он – мой принц, рыцарь.
Юлия Силипицкая:
Сколько таких принцев?
Светлана Тимошенко:
Немного.
Юлия Силипицкая:
Не выбирала?
Светлана Тимошенко:
Нет, естественно, отбор, как по-другому?
Юлия Силипицкая:
Светлана, ты задержалась как-то на ковре пятикратно.
«В планах у меня есть продолжить тренерскую деятельность»
Светлана Тимошенко:
Пятикратной стать, естественно, у меня это в планах есть.
Юлия Силипицкая:
Когда чемпионат мира?
Светлана Тимошенко:
В ноябре. Но в планах у меня есть продолжить тренерскую деятельность, я вижу себя.
Юлия Силипицкая:
Продолжить спортивную карьеру?
Светлана Тимошенко:
Да, но уже в роли тренера. Допустим, в силу того, что я очень долго молодая для самбо, я задержалась. Вряд ли я досижу в самбо до Олимпиады. Самбо признан был МОК.
Юлия Силипицкая:
Кстати, муай-тай тоже признан, у вас практически это в одно время произошло.
Светлана Тимошенко:
Да, вряд ли по возрасту я буду на Олимпийских играх, а амбиций у меня много, я максималистка, поэтому мне бы хотелось не в роли спортсменки, но в роли тренера довести кого-нибудь до Олимпиады. Я думаю, у меня бы это получилось. Я знаю, как это сделать.
Юлия Силипицкая:
Ты чувствуешь свои силы на поприще национальной команды.
Светлана Тимошенко:
Я думаю, да, у меня бы это получилось.
Юлия Силипицкая:
А кого бы вы хотели тренировать: девочек или мальчиков?
Светлана Тимошенко:
Девочек.
Юлия Силипицкая:
А как же их маникюр, педикюр, прически?
«Подходишь, отпрашиваешься на маникюр перед чемпионатом мира, у нас это святое»
Светлана Тимошенко:
А без этого у нас вообще никуда. По секрету скажу, со «Стаек» выезды запрещены, но когда ты подходишь, отпрашиваешься на маникюр перед чемпионатом мира, у нас это святое.
Юлия Силипицкая:
Скажите плюсы, что вам дал силовой вид спорта?
Светлана Тимошенко:
Я состоялась в жизни не только как спортсменка, а как человек, уверенность в себе.
Юлия Силипицкая:
А финансовая сторона?
«За свою работу и результат я получаю материальные блага»
Светлана Тимошенко:
Спорт высоких достижений – это самоотдача.
Юлия Силипицкая:
Вы ездите на машине?
Светлана Тимошенко:
Естественно. За свою работу и результат я получаю материальные блага. Сейчас большое внимание уделяется развитию таких видов спорта не олимпийских. У нас в этом плане все хорошо.