«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребёнка на плаванье?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юля, вы тренер по плаванью и у вас есть воспитанницы.
Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юля, вы тренер по плаванью и у вас есть воспитанницы.
Юлия Савченко, тренер ДЮСШ по плаванию:
В третьем классе мы проводим набор ребят. Прямо ходим по школам, раздаем листовки. Все приглашенные ребята, желающие обучиться плавать, приходят к нам на просмотр. Мы отбираем деток для этого вида спорта, не имеющих противопоказаний к занятиям плаванью. Обязательно смотрим, конечно же, на рост ребят, на их размах рук, гибкость. Смотрим, чтобы это были тоненькие детки, высокие.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Можно сразу вот так рассмотреть? В принципе, какие-то первичные качества в ребенке заложены?
Юлия Савченко:
Да. Еще несомненно, конечно, важно посмотреть нам на ребят в воде. То есть плавучесть, как они чувствуют воду, схватывают движение. То есть сложно одному, например, вращать руки, может и не понять сразу, даже будучи в третьем классе, как ему координироваться в воде, а один просто лег и поплыл. Такие дети тоже есть.
Екатерина Забенько:
Игорь Бокий, наш прославленный 16-кратный паралимпийский чемпион, который просто хотел играть во дворе. И мама взяла его за руку, в шесть лет привела на плавание. Вот мы видим результат. По вашему мнению, с какого возраста имеет смысл уже приводить с какими-то надеждами на будущее?
Юлия Савченко:
У нас достаточно поздний вид спорта. Ребят мы отбираем в третьих классах прямо не умеющих плавать.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть третий класс – это достаточно уже поздно?
Юлия Савченко:
Да, это уже поздно. Потому что, то же синхронное плаванье, к примеру, они гораздо раньше начинают. Прямо девочек из гимнастики, чтобы они уже были с базой, растянутые, имели какие-то способности и азы. Конечно, родители могут привести ребенка и раньше. В 6, 7, 8 уже в малой ванне у нас идет обучение, и успешно ребята обучаются. Это уже тот возраст, когда они схватывают. Готовы 30-45 минут обучаться и у них получается. Конечно, при доле их старания результат не заставит себя ждать.
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