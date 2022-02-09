Прямой эфир

«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребёнка на плаванье?

09 февраля 2022 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юля, вы тренер по плаванью и у вас есть воспитанницы.

«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребёнка на плаванье?-1

Юлия Савченко, тренер ДЮСШ по плаванию:
В третьем классе мы проводим набор ребят. Прямо ходим по школам, раздаем листовки. Все приглашенные ребята, желающие обучиться плавать, приходят к нам на просмотр. Мы отбираем деток для этого вида спорта, не имеющих противопоказаний к занятиям плаванью. Обязательно смотрим, конечно же, на рост ребят, на их размах рук, гибкость. Смотрим, чтобы это были тоненькие детки, высокие.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Можно сразу вот так рассмотреть? В принципе, какие-то первичные качества в ребенке заложены?

Юлия Савченко:
Да. Еще несомненно, конечно, важно посмотреть нам на ребят в воде. То есть плавучесть, как они чувствуют воду, схватывают движение. То есть сложно одному, например, вращать руки, может и не понять сразу, даже будучи в третьем классе, как ему координироваться в воде, а один просто лег и поплыл. Такие дети тоже есть.

«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребёнка на плаванье?-4

Екатерина Забенько:
Игорь Бокий, наш прославленный 16-кратный паралимпийский чемпион, который просто хотел играть во дворе. И мама взяла его за руку, в шесть лет привела на плавание. Вот мы видим результат. По вашему мнению, с какого возраста имеет смысл уже приводить с какими-то надеждами на будущее?

Юлия Савченко:
У нас достаточно поздний вид спорта. Ребят мы отбираем в третьих классах прямо не умеющих плавать.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть третий класс – это достаточно уже поздно?

Юлия Савченко:
Да, это уже поздно. Потому что, то же синхронное плаванье, к примеру, они гораздо раньше начинают. Прямо девочек из гимнастики, чтобы они уже были с базой, растянутые, имели какие-то способности и азы. Конечно, родители могут привести ребенка и раньше. В 6, 7, 8 уже в малой ванне у нас идет обучение, и успешно ребята обучаются. Это уже тот возраст, когда они схватывают. Готовы 30-45 минут обучаться и у них получается. Конечно, при доле их старания результат не заставит себя ждать.

«Дать ребенку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона – подробнее здесь.

# Дети # Алена Родовская # Юлия Савченко # Екатерина Забенько # Татьяна Савчик # Игорь Бокий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дать ребёнку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона?
09 февраля 2022 13:30

«Дать ребёнку возможность полюбить вид спорта». Как вырастить будущего чемпиона?

Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»
09 февраля 2022 12:49

Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»

«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае
09 февраля 2022 11:21

«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае