«У нас достаточно поздний вид спорта». С какого возраста лучше отдавать ребёнка на плаванье?

Новости Беларуси. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в спорт, как правильно подобрать дисциплину? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юля, вы тренер по плаванью и у вас есть воспитанницы.

Юлия Савченко, тренер ДЮСШ по плаванию:

В третьем классе мы проводим набор ребят. Прямо ходим по школам, раздаем листовки. Все приглашенные ребята, желающие обучиться плавать, приходят к нам на просмотр. Мы отбираем деток для этого вида спорта, не имеющих противопоказаний к занятиям плаванью. Обязательно смотрим, конечно же, на рост ребят, на их размах рук, гибкость. Смотрим, чтобы это были тоненькие детки, высокие. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Можно сразу вот так рассмотреть? В принципе, какие-то первичные качества в ребенке заложены? Юлия Савченко:

Да. Еще несомненно, конечно, важно посмотреть нам на ребят в воде. То есть плавучесть, как они чувствуют воду, схватывают движение. То есть сложно одному, например, вращать руки, может и не понять сразу, даже будучи в третьем классе, как ему координироваться в воде, а один просто лег и поплыл. Такие дети тоже есть.