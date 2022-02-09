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Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»

09 февраля 2022 12:49
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9 февраля прошел первый из запланированных спаррингов сборной Беларуси в февральской международной паузе. Наша команда встречалась с магнитогорским «Металлургом». Сейчас соперник занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»-1

Подопечные Вудкрофта активно стартовали и обладали преимуществом на протяжении всего первого периода. Как итог – шайбу на 15 минуте забросил Виталий Пинчук. Однако во второй двадцатиминутке гостям удалось отыграться усилиями ведущей тройки. Усилиями Виделля гости сравняли счет.  

Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»-4

В третьем периоде заброшенных шайб не было, безрезультатно закончился и овертайм. Победитель определился в серии буллитов. Им стала сборная Беларуси. Второй поединок команды проведут в воскресенье, 13 февраля.  

# Хоккей # Виталий Пинчук # Линус Виделль # Фотофакт

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