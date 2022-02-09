Хоккей. Сборная Беларуси одолела магнитогорский «Металлург»

9 февраля прошел первый из запланированных спаррингов сборной Беларуси в февральской международной паузе. Наша команда встречалась с магнитогорским «Металлургом». Сейчас соперник занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Вудкрофта активно стартовали и обладали преимуществом на протяжении всего первого периода. Как итог – шайбу на 15 минуте забросил Виталий Пинчук. Однако во второй двадцатиминутке гостям удалось отыграться усилиями ведущей тройки. Усилиями Виделля гости сравняли счет.