«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае

Новости Беларуси. На Олимпийских играх в Пекине 9 февраля скромное белорусское представительство. Борьбу вела лишь горнолыжница Мария Шканова. Она выступала в профильном для себя слаломе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам первой попытки белоруска показала 25 результат и получила право соревноваться повторно. Во втором спуске ей удалось улучшить свои же секунды. В генеральной классификации наша спортсменка расположилась на 20 позиции. Следует отметить, что это лучший результат в карьере. А вообще, нынешняя Олимпиада стала для Шкановой уже четвертой.

Мария Шканова, участница Олимпийских игр:

Выступление свое оцениваю хорошо, отлично, я довольна. Показала свой лучший результат. Конечно, было волнительно перед этим днем и вообще все эти дни, пока мы тренировались, потому что здесь очень специфический снег, очень своеобразный, очень тяжело к нему привыкнуть. Но, видимо, я к нему привыкла, поэтому довольна своим выступлением.