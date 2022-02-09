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«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае

09 февраля 2022 11:21
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Новости Беларуси. На Олимпийских играх в Пекине 9 февраля скромное белорусское представительство. Борьбу вела лишь горнолыжница Мария Шканова. Она выступала в профильном для себя слаломе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае-1

По итогам первой попытки белоруска показала 25 результат и получила право соревноваться повторно. Во втором спуске ей удалось улучшить свои же секунды. В генеральной классификации наша спортсменка расположилась на 20 позиции. Следует отметить, что это лучший результат в карьере. А вообще, нынешняя Олимпиада стала для Шкановой уже четвертой.  

«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае-4

Мария Шканова, участница Олимпийских игр:  
Выступление свое оцениваю хорошо, отлично, я довольна. Показала свой лучший результат. Конечно, было волнительно перед этим днем и вообще все эти дни, пока мы тренировались, потому что здесь очень специфический снег, очень своеобразный, очень тяжело к нему привыкнуть. Но, видимо, я к нему привыкла, поэтому довольна своим выступлением.  

«Отлично, я довольна». Горнолыжница Мария Шканова заняла 20 место в генеральной классификации на ОИ в Китае-7

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала Петра Влхова из Словакии. Серебро у Катарины Линсбергер из Австрии, а бронза у представительницы Швейцарии Венди Холденер.  

# Зимняя Олимпиада # Мария Шканова # Петра Влхова # Катарина Линсбергер # Венди Холденер # Фотофакт

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