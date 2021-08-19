Прямой эфир

Турнир в Цинциннати. Соболенко выбыла, Азаренко сразится с первой ракеткой мира

19 августа 2021 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Определилась соперница Виктории Азаренко в 1/8 теннисного турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир в Цинциннати. Соболенко выбыла, Азаренко сразится с первой ракеткой мира-1

За выход в четвертьфинал нашей спортсменке предстоит сразиться с первой ракеткой планеты Эшли Барти. По личным встречам, на данный момент лидирует австралийка – 2:1. Получится ли у Азаренко сравнять счет, узнаем 19 августа в матче, который начнется, предварительно, в 20:00.

Турнир в Цинциннати. Соболенко выбыла, Азаренко сразится с первой ракеткой мира-4

Ранее в рамках турнира третья ракетка мира Арина Соболенко завершила свое выступление в 1/16 финала, уступив испанской теннисистке Пауле Бадосе, занимающей 31 строчку таблицы лидеров.

Турнир завершится 22 августа и станет последней проверкой сил перед Открытым чемпионатом США.

# Теннис # Виктория Азаренко # Эшли Барти # Арина Соболенко # Паула Бадоса # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вудкрофт о подготовке «Динамо» к КХЛ: мы собираемся побеждать каждую игру в грядущем сезоне
18 августа 2021 20:11

Вудкрофт о подготовке «Динамо» к КХЛ: мы собираемся побеждать каждую игру в грядущем сезоне

В Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по мини-футболу
18 августа 2021 20:00

В Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по мини-футболу

Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»
18 августа 2021 19:53

Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»