Турнир в Цинциннати. Соболенко выбыла, Азаренко сразится с первой ракеткой мира

Новости Беларуси. Определилась соперница Виктории Азаренко в 1/8 теннисного турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Определилась соперница Виктории Азаренко в 1/8 теннисного турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За выход в четвертьфинал нашей спортсменке предстоит сразиться с первой ракеткой планеты Эшли Барти. По личным встречам, на данный момент лидирует австралийка – 2:1. Получится ли у Азаренко сравнять счет, узнаем 19 августа в матче, который начнется, предварительно, в 20:00.
Ранее в рамках турнира третья ракетка мира Арина Соболенко завершила свое выступление в 1/16 финала, уступив испанской теннисистке Пауле Бадосе, занимающей 31 строчку таблицы лидеров.
Турнир завершится 22 августа и станет последней проверкой сил перед Открытым чемпионатом США.