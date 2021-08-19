Турнир в Цинциннати. Соболенко выбыла, Азаренко сразится с первой ракеткой мира

За выход в четвертьфинал нашей спортсменке предстоит сразиться с первой ракеткой планеты Эшли Барти. По личным встречам, на данный момент лидирует австралийка – 2:1. Получится ли у Азаренко сравнять счет, узнаем 19 августа в матче, который начнется, предварительно, в 20:00.