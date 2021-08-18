В Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка нового чемпионата страны по мини-футболу. В турнире примут участие 13 коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новичок один – это команда под названием «Первый регион». Как следует из названия, он будет представлять Брест.

Турнир будет состоять из двух этапов. На первом каждый сыграет с каждым по два раза. Календарь игр составляется в соответствии с проведенной жеребьевкой. На втором – восемь сильнейших дружин будут соперничать по системе плей-офф. Состав полуфинальных пар формируется согласно занятым местам в двухкруговом турнире.