Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА одержал первую победу в товарищеском матче. Причем не над кем-нибудь, а над российским ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это на традиционном старте под названием Кубок «Матч ТВ». Судьба поединка решилась в самой концовке. После первого тайма белорусы были впереди – 17:16. Викторию нашему клубу принесли два точных броска Богдана Черкащенко и два сэйва Станислава Юрчи. Последний отразил два семиметровых. Финальные цифры – 32:31.