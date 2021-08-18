Прямой эфир

Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»

18 августа 2021 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА одержал первую победу в товарищеском матче. Причем не над кем-нибудь, а над российским ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»-1

Случилось это на традиционном старте под названием Кубок «Матч ТВ». Судьба поединка решилась в самой концовке. После первого тайма белорусы были впереди – 17:16. Викторию нашему клубу принесли два точных броска Богдана Черкащенко и два сэйва Станислава Юрчи. Последний отразил два семиметровых. Финальные цифры – 32:31.

Гандбол. Минский СКА победил ЦСКА в рамках Кубка «Матч ТВ»-4

19 августа нам будут противостоять «Пермские медведи».

# Гандбол # Богдан Черкащенко # Станислав Юрча # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лёгкая атлетика. Евгений Бриги и Илья Мисовский прошли в финал на ЧМ в Кении
18 августа 2021 19:40

Лёгкая атлетика. Евгений Бриги и Илья Мисовский прошли в финал на ЧМ в Кении

Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?
18 августа 2021 19:25

Теннисный турнир WTA в Цинциннати. Как прошёл игровой день для белорусок?

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?
18 августа 2021 14:24

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?