Вудкрофт о подготовке «Динамо» к КХЛ: мы собираемся побеждать каждую игру в грядущем сезоне

Новости Беларуси. Совсем скоро стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш полпред в КХЛ минское «Динамо» вовсю готовится к многомесячному марафону. Но не забываем и про олимпийскую квалификацию, поэтому часть команды трудится в сборной.

Наставник минского «Динамо» и по совместительству рулевой национальной дружины Крэйг Вудкрофт еще месяц назад разработал единую схему подготовки как для участников лицензионного турнира, так и для тех, кто будет играть только в КХЛ. Процесс построен на переменной составляющей, но готовятся все. Стан «зубров» пополнил еще один легионер – шведский нападающий Маттиас Теденбю. А вообще, «Динамо» обновилось значительно. Новых лиц в дружине около 70 %. Поэтому тренерскому штабу нужно за короткий срок фактически наладить функционирование нового коллектива.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Первый шаг попадания в плей-офф: когда ты участвуешь в турнире, то хочешь побеждать. Глобальная задача – завоевание Кубка Гагарина. В предстоящем сезоне КХЛ из-за зимней Олимпиады будет сложное расписание матчей, поэтому «Динамо» необходимо много хоккеистов, чтобы преодолеть этот трудный период. Команда к сезону подходит в хорошей форме. Культура, которую тренерский штаб прививал хоккеистам, и профессионализм игроков радуют, и мы будем продолжать подготовку, которая проходит на высочайшем уровне. Мы собираемся побеждать каждую игру в грядущем сезоне.