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Турнир US Open стартует 31 августа. С кем сыграют белорусские теннисистки?

29 августа 2020 18:38
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Новости Беларуси. Стало известно, кто составит пары белорусским теннисисткам на турнире серии «Большого шлема» US Open, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Турнир US Open стартует 31 августа. С кем сыграют белорусские теннисистки?-1

Согласно жеребьевке, победительницы 2019 года белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс посеяны под вторым номером. Виктория Азаренко сыграет вместе с американкой Софией Кенин – седьмой номер посева. Александра Саснович объединит усилия с Викторией Кужмовой из Словакии.

Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

# Теннис # Арина Соболенко # Элизе Мертенс # Виктория Азаренко # София Кенин # Александра Саснович # Виктория Кужмова # Фотофакт

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