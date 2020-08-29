Турнир US Open стартует 31 августа. С кем сыграют белорусские теннисистки?

Новости Беларуси. Стало известно, кто составит пары белорусским теннисисткам на турнире серии «Большого шлема» US Open, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Согласно жеребьевке, победительницы 2019 года белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс посеяны под вторым номером. Виктория Азаренко сыграет вместе с американкой Софией Кенин – седьмой номер посева. Александра Саснович объединит усилия с Викторией Кужмовой из Словакии.