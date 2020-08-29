Игрок ФК «Минск» Антон Шрамченко: «Сегодня показал всё, на что, наверное, был способен»

Новости Беларуси. Перенесенный матч 9-го тура между футбольным клубом «Минск» и гродненским «Неманом» сыгран на столичном стадионе «Трактор», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Встреча проходила без болельщиков на трибунах, однако самые преданные фанаты наблюдали за матчем за воротами стадиона. А ведь посмотреть было на что. Команды устроили настоящую перестрелку голами. Первыми счет открыли гродненцы. На 24-й минуте отличился полузащитник «Немана» Валерий Жуковский. Однако еще до перерыва минчане ответили тремя голами. Александр Васильев реализовал пенальти, а потом голевой дубль оформил Антон Шрамченко. Во второй половине усилиями Забелина и Марушича гродненцы сократили отставание, однако спасти игру так и не удалось. Итоговый счет – 4:3 в пользу «Минска».

Антон Шрамченко, игрок ФК «Минск»:

Ждал, когда уже наступит момент, когда, скажем, меня прорвет. И так полсезона молчал: ни голов, мало передач. Поэтому я ждал, и на каждой игре это на меня давило. Я был в себе уверен и поэтому, скажем, сегодня показал все, на что, наверное, был способен. Поэтому надеюсь, буду дальше помогать команде. Ну а команда тоже сработала, в первом тайме, скажем так, идеально. Ну а потом, как всегда в футболе бывает: забивают нам – мандраж, нервозность какая-то. Еще забивают – еще больший мандраж. Думаю, хорошо, что время закончилось, поэтому победа осталась у нас.