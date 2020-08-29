Прямой эфир

Первый матч Европейской лиги. Гандбольный СКА принимал московский ЦСКА

29 августа 2020 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гандбольный СКА провел первый матч Европейской лиги. Подопечные Игоря Папруги на родном паркете принимали московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Первый матч Европейской лиги. Гандбольный СКА принимал московский ЦСКА-1

Соперник более чем серьезный, но и минские «армейцы» не так просты, как кажется.

В последнее время в играх с белорусскими командами СКА не везло. Сначала в упорной борьбе был упущен Кубок страны, а первый матч чемпионата республики завершился ничьей. Несмотря на это, «армейцы» с оптимизмом подошли к сегодняшнему противостоянию. Однако и москвичи победы желали не меньше. Закономерный итог – ничья – 25:25.

Ответный матч в Москве состоится 6 сентября.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко вернётся в топ-30 мирового рейтинга. Теннисистка выиграла турнир в Цинциннати
29 августа 2020 17:52

Азаренко вернётся в топ-30 мирового рейтинга. Теннисистка выиграла турнир в Цинциннати

Игрок ФК «Минск» Антон Шрамченко: «Сегодня показал всё, на что, наверное, был способен»
29 августа 2020 17:25

Игрок ФК «Минск» Антон Шрамченко: «Сегодня показал всё, на что, наверное, был способен»

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»
28 августа 2020 21:18

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»