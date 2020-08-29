Первый матч Европейской лиги. Гандбольный СКА принимал московский ЦСКА

Соперник более чем серьезный, но и минские «армейцы» не так просты, как кажется.

В последнее время в играх с белорусскими командами СКА не везло. Сначала в упорной борьбе был упущен Кубок страны, а первый матч чемпионата республики завершился ничьей. Несмотря на это, «армейцы» с оптимизмом подошли к сегодняшнему противостоянию. Однако и москвичи победы желали не меньше. Закономерный итог – ничья – 25:25.