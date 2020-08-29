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Азаренко вернётся в топ-30 мирового рейтинга. Теннисистка выиграла турнир в Цинциннати

29 августа 2020 17:52
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко – победительница женского одиночного турнира в Цинциннати. Вечером 29 августа наша спортсменка должна была играть в финале с теннисисткой Наоми Осака, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Азаренко вернётся в топ-30 мирового рейтинга. Теннисистка выиграла турнир в Цинциннати -1

Однако за пару часов до матча японка отказалась выходить на корт из-за травмы, которую получила накануне. Таким образом, белоруска становится чемпионкой турнира.

Для Виктории это первый титул с марта 2016 года. С 31 августа Азаренко вернется в топ-30 мирового рейтинга.

Азаренко вернётся в топ-30 мирового рейтинга. Теннисистка выиграла турнир в Цинциннати -4

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

# Теннис # Виктория Азаренко # Наоми Осака # Фотофакт

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